Veresiye uyuşturucu vermeyen satıcıyı bıçakladı

Olay, saat 14.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın önünde meydana geldi. Veresiye olarak uyuşturucu madde almak isteyen E.K. ve uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen M.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, E.K. yanındaki bıçakla M.Ç.'yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, E.K. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı M.Ç. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, E.K.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerindeki suç aleti bıçak ve bir miktar eroine el konuldu.

DHA

