Veresiye yakıt istedi, kendilerini uyaran görevliyi bıçaklayıp kaçtı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya),(DHA) -SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yakıt istasyonunda veresiye yakıt isteyip, iş yeri önüne tuvaletini yapan şahıslar çalışanlara dehşeti yaşattı. Şahıslardan biri tuvaletlerini yaptıkları sırada kendilerini uyaran pompacıyı 5 ayrı yerinden bıçaklarken, korku anları kameraya yansıdı.

Olay, D-100 Karayolu Erenler ilçesi Büyükesence mevkiinde bulunan bir yakıt istasyonunda 00.00 saatlerinde yaşandı. F.T., Ş.T ve 2 arkadaşlarının bulunduğu grup 54 KN 355 plakalı otomobille gece saatlerinde istasyona geldi.Pompanın yanına yanaşan şahıslar görevliye "Yakıt koyar mısın, parasını sonra vereceğim" diyerek yakıt istedi. Görevli ise bu talebi reddedince aşağıya inen 2 kişi, istasyonun tuvaletine yöneldi. Kapının kapalı olduğunu gören şahıslar, istasyonun önüne tuvaletlerini yaptı. Bu sırada yanlarına gelen istasyon görevlisi Ş.T, alkollü olduğu öğrenilen şahısları uyardı. Ş.T., uyarıları dikkate almayan şahısları tekme ve yumruk atarak uzaklaştırmak istedi. Pompacıya tekme ve yumruklarla karşılık veren şahıslardan F.T. üzerindeki bıçağı çıkarıp akaryakıt istasyonu görevlisi pompacı Ş.T.'yi defalarca bıçakladı. Saldırganlar araca binip kaçarken 5 ayrı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ş.T. hastaneye kaldırıldı. Ş.T'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

JANDARMA TARLADA YAKALANDI

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 4 kişinin tuvaletlerini yapması, yaşanan arbede ve bıçaklama anı yer aldı. F.T.'nin istasyon görevlisini defalarca bıçaklayarak markete sokması kameraya yansırken, bu sırada diğer çalışanların uzaklaştığı dikkatlerden kaçmadı.

Cinayetten arandığı öğrenilen bıçaklı F.T. ve 3 kişi, jandarma ekiplerince aracı terk edip girdikleri tarlada kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Şahıslardan olaya karışmayan 2'si salıverilirken, F.T. ve olay sırasında elinde bıçak olan M.A. sorguya alındı.