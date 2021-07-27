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Vergi borcu ödemek isterken tüm parasını kaptırdı! Gerçeği, ATM'ye gidince öğrendi

27.07.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde aracının trafik borcu ve motorlu taşıtlar vergisini (MTV) mobil olarak ödemek isteyen bir kişi, iddiaya göre hesabındaki tüm parayı dolandırıcılara kaptırdı. Kendilerini banka görevlileri gibi tanıtan şahıslara kartının tüm bilgilerini veren şahıs, gerçeği ise ATM'ye gidince öğrendi.

Vergi borcu ödemek isterken tüm parasını kaptırdı! Gerçeği, ATM'ye gidince öğrendi

Ünye'de yaşayan İsa Kuşcu, otomobilinin 2021 yılı temmuz ayı motorlu taşıtlar vergisi ile plakasına yazılan trafik cezasını e-Devlet uygulaması üzerinden ödemek istedi. Siteme giriş yapan Kuşcu, sonrasında telefonunun tarayıcısından bu borçları ödemeye çalıştı. İşlem esnasında telefon numarasını giren Kuşcu'yu arayan kişiler, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak, bazı sorular yöneltti ve işlemi onaylaması gerektiğini söyledi. Tüm kart bilgilerini karşı taraf ile paylaşan Kuşcu, bandrol ve trafik cezası borcunu ödemeye çalışırken, hesabındaki yaklaşık 3 bin liradan oldu, gerçeği ise kartını ATM'ye takınca fark etti.

"HESABIMDA PARA KALMAMIŞ"

14 Temmuz tarihinde vergi ve ceza borcunu ödemeye çalışırken hesabındaki paradan olduğunu belirten Kuşcu, “14 Temmuz tarihinde aracımın vergisini ve trafik cezasını ödemek için e-Devlet uygulaması üzerinden giriş yaptım ve maaş kartımdan ödemeye çalıştım. Bu sırada benim anlamadığım farklı sayfalar açılmış. Kart bilgilerimi oradan paylaşmışım. Maaş kartımdan 2 bin 950 TL’yi gasp etmişler, hesabımda para kalmamış” dedi.

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"BANA KENDİLERİNİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ GİBİ TANITTILAR"

“Kendisini müşteri temsilcisi gibi tanıttı ve kart bilgilerimi aldı” diyen Kuşcu, “Bana, ‘onaylıyor musun?’ diye sordular ancak ben gerçek bandrolümü ödüyorum zannettim ve onaylıyorum dedim. Çünkü bana kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıttılar. Onay verince de tüm parayı çekmişler. Toplam tutar 3 bin TL’ye yakındı” şeklinde konuştu.

"KARTI ATM'YE TAKINCA ŞOK OLDUM"

Hesabındaki tüm paranın çekildiği, banka kartını ATM’ye taktığında anladığını aktaran İsa Kuşcu, “Kimse benim gibi özellikle bu işlerden anlamayanlar bu tür bilgileri paylaşmasın. Sonrasında hesabında ne kadar para varsa gidiyor. Bir de bayram üstüydü, kartı ATM’ye takınca hesapta para olmadığını gördüm ve şok oldum. Yetkililerimizden bu konuda yardım bekliyorum. Banka ile görüştüm, polis ekiplerine gittim ve beni siber suçlara yönlendirdiler, şikayetçi oldum” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ordu
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