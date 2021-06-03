Vergi borcu yapılandırma: 'Vergi aflarının' faydaları ve eleştirilen yanları neler?

Vergi cezaları ve sigorta primleri gibi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçların yapılandırılması öngörülüyor.

Yapılandırılan diğer borçlar arasında belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yer alıyor.

Ayrıca taşıtlara, motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenecek.

Türkiye'de vergi borcu yapılandırmaları, günlük kullanımdaki adıyla "vergi afları" artık istisna olmaktan çıkıp rutin haline geldi.