Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki bombalı saldırıyla ilgili 50 kişi hakkında iddianame düzenlendi (1) 

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA Çukurambar'da, geçtiğimiz ocak ayında Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda yönelik gerçekleştirilen, 2 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Aralarında 32'si PKK'lı üst düzey yönetici olmak üzere 50 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

