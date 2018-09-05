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Vergi dairesi saldırganında uyuşturucu tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Ankara Çukurambar'daki vergi dairesine düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren, Osmaniye'de yakalanacağını anlayınca madde içerek intihar eden failin kanında eroin ve amfetamin tespit edildi - Teröristin, çoklu uyuşturucu kullanımı sonucu öldüğü belirlendi

Ankara Çukurambar'daki vergi dairesine bombalı saldırı gerçekleştiren, Osmaniye'de yakalanacağını anlayınca madde içerek intihar eden failin eroin ve amfetamin kullandığı tespit edildi.

Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı binasına 1 Şubat 2018'de bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü YPG mensubu Ersan Ertogan'ın otopsi raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, dış muayenede tespit edilen lezyonların, özellik ve ağırlıkları itibarıyla ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı belirtildi.

İç muayenede de kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin dokusu harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması tespit edilemediği bildirilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Otopsi sırasında alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesince yapılan incelemesinde yeniden canlandırma işleminde kullanılan ilaç etken maddeleri tespit edildiği, bu madddelerin tedavi düzeyinde olduğu, toksit düzeyde olmadıkları, kişinin kaldırıldığı Osmaniyet Devlet Hastanesinde öldüğü, burada yapılan idrar tetkikinde 306 ng/ml morfin-eroin ve 358,5 ng/ml amfetamin tespit edildiği, alınan uyuşturucu maddenin hızla metabolitlerine dönüşebileceği de dikkate alındığında kişinin ölümünün çoklu uyuşturucu-uyarıcı intoksikasyonu sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği oy birliğiyle mütalaa olunur."

- 4 kişi yaralandı

Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığında 1 Şubat 2018'de gerçekleşen patlamada 4 kişi yaralanmış, fail Ersen Ertogan, Osmaniye'de yakalanmadan hemen önce kimyasal madde içmiş ve ölmüştü. Diğer şüpheliler ise gözaltına alınarak adalet karşısına çıkartılmıştı.

Soruşturmada, saldırının terör örgütü PYD/YPG'nin 2014'te kurduğu sözde anti-terör yapılanması (YAT) tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarılmıştı. Saldırıyı koordine eden kişinin ise bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı "Ebu Serdar" kod adlı Alan Chuckmaus olduğu ve olaydan bir gün önce ülkeyi terk ettiği belirlenmişti.

Eylemde kullanılan patlayıcı maddenin Suriye'den Şanlıurfa'ya, oradan da Aksaray'a getirilerek saklandığı, olaydan bir gün önce Ankara'ya getirildiği belirlenmişti. Olay yerinden toplanan delillerin incelenmesi sonucunda patlamaya neden olan maddenin fabrikasyon tipi askeri patlayıcı olduğu tespit edilmişti.

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Ankara Çukurambar Ersan Ertogan Otopsi Raporu vergi dairesi

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