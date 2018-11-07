Vergi Dairesi saldırısında 50 şüpheliye iddianame

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen, 2 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 32'si PKK'lı üst düzey yönetici olmak üzere toplam 50 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nın Çukurambar'daki ek binasına yönelik saldırıyla ilgili Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, saldırının PKK/KCK terör örgütünün, YPG'nin Suriye'deki sözde özel kuvvetler yapılanmasıyla benzerlikler gösteren sözde Anti Terör Timi (YAT) tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Saldırı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun durdurulması ya da sekteye uğratılmasının amaçlandığı belirtildi. Can kaybının fazla olması için, eylemin 31 Ocak tarihinde saat 19.00'dan önce yapılmasının planlandığı; ancak bombanın patlatılamaması nedeniyle eylemin bir sonraki gün gerçekleştirildiği iddianamede yer aldı.

32'Sİ PKK/KCK YÖNETİCİSİ

İddianame ile PKK/KCK terör örgütünün genel yapısı içerisinde yer alan ve ayrıca örgütün Suriye yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, haklarında yokluğunda tutuklama kararı bulunan 32 şüpheli, olayda sorumlulukları tespit edilen 7'si tutuklu 11 şüpheli hakkında, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'terör amaçlı resmi belgede sahtecilik ve terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' suçlarından; örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ettikleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında da 'terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

SALDIRGAN, UYUŞTURUCU ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ

İddianamede ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren terörist 'Ararat Amanos' kod adlı Ersen Ertoğan'ın, yurt dışına kaçmak isterken yakalandığı, bu sırada üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi içmesi sonucu daha önceden kullandığı eroin maddesinin de etkisiyle çoklu uyuşturucu madde kullanımına bağlı uyuşturucu zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.

İDDİANAMEDE DÜZENLENEN İSİMLER

İddianamede, ölü ele geçirilen saldırgan Ersen Ertoğan ve bazı şüpheliler için ise kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği belirtilirken, haklarında iddianame düzenlenen 50 kişiden 49'u şunlar:

"Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hülya Oran, İsmail Özen, İzzettin İnan, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Sait Sürer, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Sabriye İlgün, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Zübeyir Aydar, Abduljawad Almousa, Abdülselem Alp, Alan Chıkhmous, Ali Anadeni, Amina Chıkhmous, Endam Gül, Kevser Şaban, Mahmood Atıyye, Mehmet Kokan, Mohammad Sheıhk Nahhal, Reşad Kokan, Abdülmecit Mungan, Ali Anadany, Hussan Aldabo, Muhammed Eldibo, Necah Muhgan ve Omar Hellı."



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