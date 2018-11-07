Vergi Dairesi saldırısında 50 şüpheliye iddianame

Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nın Çukurambar'daki ek binasına yönelik saldırıyla ilgili Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, saldırının PKK/KCK terör örgütünün, YPG'nin Suriye'deki sözde özel kuvvetler yapılanmasıyla benzerlikler gösteren sözde Anti Terör Timi (YAT) tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Saldırı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun durdurulması ya da sekteye uğratılmasının amaçlandığı belirtildi. Can kaybının fazla olması için, eylemin 31 Ocak tarihinde saat 19.00'dan önce yapılmasının planlandığı; ancak bombanın patlatılamaması nedeniyle eylemin bir sonraki gün gerçekleştirildiği iddianamede yer aldı.

Ankara Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen, 2 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 32'si PKK'lı üst düzey yönetici olmak üzere toplam 50 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

32'Sİ PKK/KCK YÖNETİCİSİ

İddianame ile PKK/KCK terör örgütünün genel yapısı içerisinde yer alan ve ayrıca örgütün Suriye yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, haklarında yokluğunda tutuklama kararı bulunan 32 şüpheli, olayda sorumlulukları tespit edilen 7'si tutuklu 11 şüpheli hakkında, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'terör amaçlı resmi belgede sahtecilik ve terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' suçlarından; örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ettikleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında da 'terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

SALDIRGAN, UYUŞTURUCU ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ

İddianamede ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren terörist 'Ararat Amanos' kod adlı Ersen Ertoğan'ın, yurt dışına kaçmak isterken yakalandığı, bu sırada üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi içmesi sonucu daha önceden kullandığı eroin maddesinin de etkisiyle çoklu uyuşturucu madde kullanımına bağlı uyuşturucu zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.