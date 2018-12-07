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Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memur adliyeye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 18:09 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Niğde'de, vergi dairesinde bir kişiden 500 TL 'rüşvet' alırken, suçüstü yakalanan memur Mustafa Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Niğde'de, vergi dairesinde bir kişiden 500 TL 'rüşvet' alırken, suçüstü yakalanan memur Mustafa Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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