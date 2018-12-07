Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memur adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI\nNi\u011fde'de, vergi dairesinde bir ki\u015fiden 500 TL 'r\u00fc\u015fvet' al\u0131rken, su\u00e7\u00fcst\u00fc yakalanan memur Mustafa \u00c7., sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.NASA a\u00e7\u0131klad\u0131: Uzayl\u0131lar D\u00fcnya'ya gelmi\u015f olabilirG\u00fcmr\u00fck ka\u00e7a\u011f\u0131 sigara ve t\u00fct\u00fcn mamulleri ile yakaland\u0131lar\u015eark\u00f6y'de 6 \u00f6\u011frenci yedikleri \u00e7ikolatadan zehirlendi
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