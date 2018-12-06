HABER

Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memura suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 21:07 | Son Güncelleme

NİĞDE’de, R.B.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de, R.B. isimli kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, vergi dairesinde bir kişiden 500 TL rüşvet alan memur M.Ç.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen R.B., Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışan memur M.Ç.'nin yapılacak işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek, şikayette bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, çalışma başlatan polis, M.Ç.'yi bir kişiden 500 TL rüşvet aldığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

NASA açıkladı: Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilirNASA açıkladı: Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir
Annesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurduAnnesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurdu
İnternetten tanıştığı kadınla buluştu! Hayatının şokunu yaşadıİnternetten tanıştığı kadınla buluştu! Hayatının şokunu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Ankara'da otobüs kazası! Yayaların arasına daldı, yaralılar var

Ankara'da otobüs kazası! Yayaların arasına daldı, yaralılar var

Dilay Korkmaz: Acun Ilıcalı'nın o teklifini unutmayacağım

Dilay Korkmaz: Acun Ilıcalı'nın o teklifini unutmayacağım

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

İlginizi Çekebilir

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurdu

Annesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurdu

İstanbul'da akılalmaz olay! İnternetten tanıştığı kadınla buluştu, hayatının şokunu yaşadı

İnternetten tanıştığı kadınla buluştu! Hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'un yanı başı! Karda mahsur kaldılar

İstanbul'un yanı başı! Karda mahsur kaldılar

Danimarka'da öldürülen Türk'ün failleri yakalandı

Kitabını tanıttıktan sonra öldürülmüştü! Flaş gelişme

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.