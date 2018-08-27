Vergi Dairesi'nde son gün telaşı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, vergi ve diğer bazı alacaklarını yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlar son gün olması nedeniyle Vergi Dairesi'ne akın etti.

Vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi, su parası, öğrenim kredisi gibi borcu olanlar Kayseri Vergi Dairesine gelerek ödemelerini yapılandırdı. Ödeme yapan vatandaşların borçlarının faizleri silinirken, peşin ödemede indirim yüzde 90'ı buluyor. Yapılandırmanın son günü nedeniyle Vergi Dairesinde yoğunluk oluştu. Borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, e-devlet üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Başvuru sürecinin ardından, vergi dairelerine ödemeler ise Eylül ayında gerçekleştirilecek. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

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