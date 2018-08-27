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VERGİ DAİRESİNDE SON GÜN YOĞUNLUĞU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

  * Vergi borçlarını yeniden yapılandırmak ve avantajlardan faydalanmak isteyenler vergi dairelerine gitti.  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin" 7143 sayılı yapılandırma kanunu kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün sona eriyor.

* Vergi borçlarını yeniden yapılandırmak ve avantajlardan faydalanmak isteyenler vergi dairelerine gitti.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
"Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin" 7143 sayılı yapılandırma kanunu kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün sona eriyor. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren yapılandırmadan faydalanmak isteyenler vatandaşlar vergi dairelerinde son gün yoğunluğunun yaşanmasına sebep oldu. Vergi borçlarını yeniden yapılandırmak için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gelenler, borçlarını yapılandırdıklarını belirtti. Borçlarını yapılandırmaya gelen bazı vatandaşlar, son gün haberlerinin olduğun belirterek, yaklaşık olarak 3-6 saat arasında beklediklerini ve borçlarını yapılandırarak işlemleri tamamladıklarını iletti.

Görüntü Dökümü
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-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan görüntü
-Vergi affı pankartı
-Vergi dairesine giren çıkanlar
-Aftan yararlanan kişilerle röportajlar
-Genel ve detaylar

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