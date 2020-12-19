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Vergi dairesinden geldiğini söyleyen dolandırıcı yaşlı adamın cüzdanını alıp kaçtı

19.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Mardin’de 83 yaşındaki yaşlı adamın kapısını çalıp vergi dairesinden geldiğini söyleyen şahıs yaşlı adamın cüzdanını çalıp kaçtı.Mardin’in Artuklu ilçesinde oturan 4 çocuk babası ve 26 yıldır yalnız yaşayan 83 yaşındaki Hamdin Coşkun dolandırıldı.

Mardin’de 83 yaşındaki yaşlı adamın kapısını çalıp vergi dairesinden geldiğini söyleyen şahıs yaşlı adamın cüzdanını çalıp kaçtı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde oturan 4 çocuk babası ve 26 yıldır yalnız yaşayan 83 yaşındaki Hamdin Coşkun dolandırıldı. Gündüz saatlerinde evinin kapısı çalınan Coşkun, vergi dairesinden gelen bir memur olduğunu iddia eden şahsı evine aldı. İçeride vergi borcu nedeniyle geldiğini söyleyen şahıs Hamdin Coşkun’a 350 lira öderse borcunun affedileceğini söyledi. Coşkun cüzdanından para çıkartırken zanlının cüzdanı elinden alıp hızla dışarı çıktığını söyledi. Daha sonra komşuların polise haber ver demesiyle polisi aradı. Zanlının cüzdan ile içinde bulunan maaş kartı, ehliyeti ve banka kartları ile birlikte 20 bin lirasını alıp hızla evden uzaklaştığını dile getiren Hamdin Coşkun, "Adam geldi kapıyı çaldı. Ona kapıyı açtım. Evinin emlak vergisi borcu var. Eski olanı yatırdığımı söyledim. Ama kaç senedir yenisini yatırmadım. Doğrudur. Kimlik dedi. Kimliği çıkardım cebime koydum. Elinde defter vardı. Bir şeyler yazdı. Ben cüzdanı çıkarırken cüzdanda param vardı. Parayı gördü bakalım deyip cüzdanımı aldı. Geri aldım ondan bir daha bakalım dedi ve cüzdanı alıp gitti. Cüzdanın içinde ehliyetim, param, kartlarım ve maaş kartım vardı. Paramı cüzdanla alıp kaçtı gitti. Kısa boylu ve iri yapılıydı. 20 bin liraya yakın paramı aldı. Gitti ve geri gelmedi. Dışarıda bir bayan neden polisleri aramıyorsun dedi. Polisler gelip sordu. Durum böyle böyle dedim. Şu ana kadar hiç dolandırılmadım. Beni dolandırıp gitti. Tek başıma yaşıyorum burada kimse yok görüyorsunuz halimizi. Yakalanmasını istiyorum tabi ki. Gelip kapıyı çaldı, kimsin dedim. Senin vergin var evin vergisini yatırmadın falan dedi. O zaman inandım. Dedim vallahi hakikaten yatırmadım. Yani birkaç sene oldu yatırmadım. Kalktım o makbuzları çıkardım gösterdim. Bunlar eski zaten dedi. Sen 350 lira ver öbürleri affedilecek dedi. Bende tamam dedim. Kimliğim cüzdanın içindeydi. Kimliğimi çıkarıp cebime koydum. O da cüzdanı alıp gitti. Polisler gelip sordu. Dedim durum böyle böyle. Yakalasınlar beni mağdur etti” dedi.
Hamdin Coşkun’un komşularından olan Keriman Aksan dolandırıcının ilk önce onun kapısını çaldığını daha sonra yalnız yaşayan Hamdin Coşkun’un kapısına geldiğini söyledi. Aksan, “Bu mahallenin sakinlerindenim başkalarının canı yanmasın. İnsanlık namına bunlar. Kapımı çaldı otomata bastım. Çıktım kim o dedim. Benim dedi. Ama otomat kapıyı açmadı. Koştum içeride kamera var. Kameradan baktım arkasının dönük olduğunu gördüm. Fakat kim olduğunu ve yüzünü teşhis edemedim. Üzerinde siyah deri bir mont vardı. Dar paçalı kot pantolon vardı. Ama neydi bilmiyoruz. Komşum da yanımdaydı. Hatta kapıya kadar çıktık. Kim o diye. Benim üstüm müsait değildi. Başım açıktı. Ben çıkmadım kapıya o çıktı. Çünkü böyle bir şeye kalkışan insan acımasız olur, cani olur. Her şey olur, her şey çıkar” diye konuştu.

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