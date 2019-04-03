Vergi dairesine kuzusuyla geldi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan Ziya Benek, işlem yaptıracağı vergi dairesine kuzusuyla birlikte geldi. 'Melek' isimli kuzu, vergi dairesinde bulunanların ilgi odağı oldu. Kaynaklar Mahallesi'nden, kendisinin ve köylülerinin işlemleri için Şirinyer Vergi Dairesi'ne gelen Ziya Benek, yanından ayrılmayan ve nereye giderse peşinden giden 'Melek' isimli kuzusunu da beraberinde getirdi. Ziya Benek'le beraber vergi dairesine giren kuzu, sahibine gittiği her birimde eşlik etti. Sevimli kuzu Melek'in, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmaması görenleri gülümsetti. Kuzu, işlemlerini yapmak için daireye gelenlerin ilgi odağı oldu. Birçok kişi kuzuyu sevmek istese de o sahibinin peşini bırakmadı. Kuzusu 'Melek'in kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyleyen Ziya Benek, "Melek'in borcu çıktı, onun işlemleri için geldik ama borcu ödeyemiyoruz" diyerek espri yaptı. Ziya Benek'in kuzusu ile dolaştığı bu anları ise bir işi için Şirinyer Vergi Dairesi'ne giden moda fotoğrafçısı Osman Akdeniz görüntüledi.

