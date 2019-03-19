HABER

Vergi dairesine saldırı davasında 2 sanığa tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik geçen yıl gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili davada, 2 sanık tahliye edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik geçen yıl gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili davada, 2 sanık tahliye edildi.
Çankaya ilçesinin Çukurambar Mahallesi'nde bulunan Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili, 32'si PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi, 7'si tutuklu, 50 sanığın yargılandığı davaya Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmanın dün görülen celsesinde sanık savunmaları tamamlandı.
Mahkeme heyeti, bugün müşteki ve tanıkları dinledi. Saldırı sırasında çevrede bulunan iş yeri ve araçlarında hasar meydana gelen müştekilerden çoğu şikayetçi olduklarını; ancak duruşmaya katılmak istemediklerini belirtti.
Mahkeme heyeti, tanıkları da dinledikten sonra sanıklardan Endam Gül ve Reşad Kokan'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı! 'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Uyuşturucudan 15 yıl cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandıUyuşturucudan 15 yıl cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı
Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.