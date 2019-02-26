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Vergi Haftası kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 20:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Vergi Haftası kutlandı.Vergi Haftası dolayısıyla Mudanya Vergi Dairesi Müdürü İsa Polat ve personeli, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti.

Vergi Haftası kutlanıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Vergi Haftası kutlandı.
Vergi Haftası dolayısıyla Mudanya Vergi Dairesi Müdürü İsa Polat ve personeli, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti. İsa Polat, Kaymakam Sözer’e verdiği kısa birifingle ilçede vergi tahsilâtında bahsederken, Mudanyalı mükelleflerin vergilerini ödemekte örnek bir davranış sergilediğini anlatı. “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” diyerek verginin önemine dikkat çeken Kaymakam Sözer ise, verginin bir anlamda ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu, devletin vatandaş üzerinde, vatandaşın da devletin üzerinde hakları olduğunu söyledi.
Vergi Dairesi Müdürü İsa Polat, 2018 yılında 243 milyon lira vergi tahakkuk edildiğini, 213 milyon lira tahsil edildiği bilgisini verdi. Polat, bu yıl vergi tahsilâtında yüzde 10-15 arası bir artışın meydana gelmesinin vergi affı ve yapılandırmayla geçekleştiğini açıkladı. Polat, dairelerinde 34 personel ile 7 bin 800 mükellefe hizmet verdiklerini söyledi.

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