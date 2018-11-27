Vergi indirimi sonrası en ucuz SUV modelleri

Malum, Ağustos sonrasında artan döviz kurları en çok otomobil sektörünü etkilemişti. Bir anda benzinli en boş modellerin bile 100.000TL üzerine satılmaya başlanması kullanıcıları sıfır araçlardan soğutmuştu. Bunların üzerine bir de artan kredi faizleri eklenince sıfır otomobil almak, mantıklı bir hareket olmaktan çıkmıştı.
Neyse ki gelen ÖTV düzenlemesi ve vergi indirimleriyle otomobil sektörü rahat bir nefes aldı. Bu indirimler sonra 100.000TL civarına satılan modellerin fiyatları 75.000TL’ye kadar geriledi. Elbette bu düşüşte otomobil üreticilerinin kendi inisiyatifinde yaptıkları kampanyalar da önemli bir rol üstlendi.
Mevcut indirimler sadece otomobil fiyatlarını aşağıya çekmedi. Aynı zamanda SUV fiyatları da hatırı sayılır derecede düştü. Hala Türkiye’de sıfır SUV almak lüks sayılabilir. Fakat geçen ay normal bir otomobil aldığınız parayla, şimdi ortalama bir SUV almanız mümkün.
Bu yazımızda ÖTV indirimi sonrası en ucuz SUV modelleri için bir liste hazırladık. Listeye genel itibariyle ülkemizde ilgi gören ve popüler SUV modellerini dahil ettik.
SUV sınıfında olan fakat iç hacim olarak normal HB otomobilden farkı olmayan modelleri ise liste dışı bıraktık.
Toyota C-HR
Model: 1.2 Turbo 4×2 Advance
Fiyat: 120.250TL (Hurda Teşvikli: 112.250TL)
Suzuki Vitara
Model: 1.6GL + Benzinli MT (Tek Renk)
Fiyat: 122.500TL
Renault Kadjar
Model: Touch 1.2 Turbo 130bg
Fiyat: 157.100TL (Hurda Teşvikli: 154.100TL)
Peugot 2008
Model: Active PureTech 110hp EAT6 Tam Otomotik
Fiyat: 129.225TL
Opel Crossland X
Model: Enjoy 1.2 81HP Manuel MT-5
Fiyat: 131.400TL
Hyundai Tucson
Model: 1.6GDI Style
Fiyat: 128.958TL (Hurda Teşvikli: 125.958TL)
Kia Sportage
Model: Cool 1.6L Benzin Manuel
Fiyat: 101.700TL
Fiat 500X
Model: Cross 1.4 Multi Air 140HP DCT
Fiyat: 147.900TL (Hurda Teşvikli: 126.900TL)
Dacia Duster
Model: Comfort 1.6 16v 115bg 4×2
Fiyat: 97.700TL (Hurda Teşvikli: 89.700TL)
Nissan QASHQAI
Model: 1.2 DIG-T Benzin Düz Vites VISIA
Fiyat: 137.265TL (Hurda Teşvikli: 121.860TL
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