Vergi indirimi sonrası en ucuz SUV modelleri

Malum, Ağustos sonrasında artan döviz kurları en çok otomobil sektörünü etkilemişti. Bir anda benzinli en boş modellerin bile 100.000TL üzerine satılmaya başlanması kullanıcıları sıfır araçlardan soğutmuştu. Bunların üzerine bir de artan kredi faizleri eklenince sıfır otomobil almak, mantıklı bir hareket olmaktan çıkmıştı.

Neyse ki gelen ÖTV düzenlemesi ve vergi indirimleriyle otomobil sektörü rahat bir nefes aldı. Bu indirimler sonra 100.000TL civarına satılan modellerin fiyatları 75.000TL’ye kadar geriledi. Elbette bu düşüşte otomobil üreticilerinin kendi inisiyatifinde yaptıkları kampanyalar da önemli bir rol üstlendi.

Mevcut indirimler sadece otomobil fiyatlarını aşağıya çekmedi. Aynı zamanda SUV fiyatları da hatırı sayılır derecede düştü. Hala Türkiye’de sıfır SUV almak lüks sayılabilir. Fakat geçen ay normal bir otomobil aldığınız parayla, şimdi ortalama bir SUV almanız mümkün.

Bu yazımızda ÖTV indirimi sonrası en ucuz SUV modelleri için bir liste hazırladık. Listeye genel itibariyle ülkemizde ilgi gören ve popüler SUV modellerini dahil ettik.