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'Vergi Kanunu' teklifi Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

AK Parti, 45 maddelik Vergi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti, 45 maddelik Vergi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de teklif ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Muş, teklif ile 'dijital hizmet vergisi' adı altında yeni bir madde ihdasının önerildiğini belirterek, "Burada belli koşullar aramaktayız. Dünya genelinde 750 milyon Euro ve Türkiye’de 20 milyondan fazla hasılat elde eden ve hasılat her türlü reklam gelirleri, içerik satışları, mal ve hizmet satışlarına aracılık yapan Web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 oranında belirlenmiş durumdadır" dedi.
'KONAKLAMA VERGİSİ'
Dünyada pek çok ülkede uygulanan, konaklama vergisini de ihdas ettiklerini ifade eden Muş, "Konaklama vergisinin oranı yüzde 2’dir. Hasılat üzerinden yüzde 2 olacaktır. Konaklayan kişilerden alınacaktır. Bu yıl için yüzde 1 olarak uygulanacaktır. 2021 yılı için de yüzde 2 olarak ve sonrası için uygulanacaktır. 2020'nin Nisan ayının başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecektir. Belli başlı durumlarda, öğrenci kamu misafirhaneleri ve diplomatların kaldığı misafirler bu vergiden istisna olacaktır" diye konuştu.
GELİR VERGİSİ YÜZDE 40'A ÇIKIYOR
Gelir vergisinin üst dilimi olan yüzde 35'i, yüzde 40'a çıkarmayı teklif ettiklerini belirten Muş, "500 bin ve yukarısında kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergi ödeyecekler. Spor hakemlerinin elde ettiği kazançlar gelir vergisinden istisnaydı, bunu kaldırıyoruz. Esas sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarını 500 bin TL ile sınırlı tutmayı teklif ediyoruz. 500 bin TL gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz" dedi.
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
Muş, bu teklifle ilk kez getirilecek olan, 'değerli konut vergisi'nin uygulanacağını aktararak, "Burada 5 milyon ile 7,5 milyon lira arsında konut değeri olanlar, yıllık binde 3, 7.5 ile 10 milyon arasında binde 6, 10 milyon üzeri konut sahibi olanlar ise yıllık yüzde 1 oranında değerli konut vergisi verecekler" diye ifade etti.
Lig usulüne tabi spor dallarında, en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan yüzde 15 olan tefkivat oranının yüzde 20’ye çıkarıldığını belirten Muş, "Özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit 5 bin 500 TL olarak teklif edilmektedir. Üstünde araç kiralanabilir; ama bu giderleştirilemeyecek. Kambiyo muameleleri vergi oranını binde 1'den binde 2'ye çıkmasını öneriyoruz. Döviz hesaplarında elde edilecek olan faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15, bunun bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanına yetki veriliyor" dedi.

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