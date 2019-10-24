'Vergi Kanunu' teklifi Meclis'te

AK Parti, 45 maddelik Vergi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de teklif ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Muş, teklif ile 'dijital hizmet vergisi' adı altında yeni bir madde ihdasının önerildiğini belirterek, "Burada belli koşullar aramaktayız. Dünya genelinde 750 milyon Euro ve Türkiye’de 20 milyondan fazla hasılat elde eden ve hasılat her türlü reklam gelirleri, içerik satışları, mal ve hizmet satışlarına aracılık yapan Web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 oranında belirlenmiş durumdadır" dedi.

'KONAKLAMA VERGİSİ'

Dünyada pek çok ülkede uygulanan, konaklama vergisini de ihdas ettiklerini ifade eden Muş, "Konaklama vergisinin oranı yüzde 2’dir. Hasılat üzerinden yüzde 2 olacaktır. Konaklayan kişilerden alınacaktır. Bu yıl için yüzde 1 olarak uygulanacaktır. 2021 yılı için de yüzde 2 olarak ve sonrası için uygulanacaktır. 2020'nin Nisan ayının başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecektir. Belli başlı durumlarda, öğrenci kamu misafirhaneleri ve diplomatların kaldığı misafirler bu vergiden istisna olacaktır" diye konuştu.