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Vergi levhası nedir, nasıl ve nereden alınır? E-Devlet'ten vergi levhası çıkarılır mı?

Ferhan Petek Ferhan Petek
06.09.2024 05:59
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Her iş yerinin hangi alanda faaliyet gösterdiği fark etmeksizin yapmakla yükümlü olduğu bazı fiiller ve edinmek zorunda olduğu bazı belgeler vardır. İş yeri sahibi olan kişilerin yapmakla ya da yapması için yetkili kişileri görevlendirmekle sorumlu ve zorunlu olduğu bu durumların atlanması ya da yapılmaması çeşitli kanuni yaptırımlara sebebiyet verebilir.

Vergi levhası nedir, nasıl ve nereden alınır? E-Devlet'ten vergi levhası çıkarılır mı?

İçindekiler

  • Vergi levhası nedir?
  • Kimler vergi levhası almalıdır?
  • Vergi levhası nasıl alınır?
  • Vergi levhası nereden alınır?
  • E-Devlet'ten vergi levhası çıkarılır mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı, iş yerlerinin vergi ile ilgili işlemleri, bu alanda iş yerlerinin kanuni olarak sorumlu olduğu durumları takip etmekle ve denetlemekle yetkili olan bir devlet kurumudur. Kurumun, kanunlarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen iş yerlerini tespit etme ve çeşitli yaptırımlar uygulama hakkı da bulunur. Birçok işlemin internet üzerinden yapıldığı çağımızda resmî işlemler de sanal ve elektronik ortamlarda yapılabilmekte, Gelir İdare Başkanlığı’na ait olan resmî site ve uygulama üzerinden de çeşitli işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Vergi levhası nedir?

En kısa tanımı ile vergi levhası, Gelir İdare Başkanlığı’nın hazırlama yetkisi olan, vergi mükellefi olan kişinin takvim yılı içinde elde ettiği kazancı ve ödemekle yükümlü olduğu vergi miktarını ifade eden yasal bir belgedir.

Vergi Usul Kanunu maddesine dayanarak vergi levhası; basit usulde kazancı olduğu tespit edilen kişilerin de dahil edildiği gelir vergisi mükellefleri ve sermaye firmaları yıl içinde mayıs ayının son gününe dek ödenmesi gereken vergi tutarına esas olan kazancı ve miktarını göstermelidir.

Kimler vergi levhası almalıdır?

Alınması zorunlu ama iş yerinin duvarına asılması bir süredir zorunlu olmayan vergi levhası yine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen vergi mükellefleri için mecburidir. Bu mükellefler şu şekilde listelenebilir:

  • Ticari kazancı olan kişiler
  • Zirai kazancı olan kişiler
  • Serbest meslek icra edenler
  • Anonim şirketler
  • Limitet şirketler
  • Eshamlı komandit şirketler
  • Adi ortaklıklar
  • Kolektif şirketler
  • Komandit şirketler

Vergi levhası nasıl alınır?

Vergi levhası alımını gerçekleştirebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi ve çeşitli belgelerin tamamlanması gerekliliği bulunur. Her iş yerinin sahip olması gerekli ve zorunlu olan vergi levhası almak için gerekli belgeler şunlardır:

  • Vergi dairesi onayı olan nüfus cüzdanı örneği
  • Kira kontratı ya da tapunun fotokopisi
  • İşe başlama formu
  • Mükellefe ait ikametgah belgesi

Vergi levhası nereden alınır?

Vergi levhası örneği, internet üzerinden kolaylıkla temin edilebilir. Eğer bir iş yerinde vergi levhası yoksa cezai yaptırımlar ortaya çıkabilir. Gerektiği durumlarda ya da teftiş sırasında vergi levhası göstermek zorunludur. İnternetten alınacaksa vergi levhası alımı için şu adımlar takip edilmelidir:

  • Gelir İdare Başkanlığı’na ait resmî internet sitesine giriş yapılır.
  • İnternet Vergi Dairesi başlığına tıklanır.
  • Çıkan ekrandaki kullanıcı girişi kısmı seçilir.
  • Gerekli bilgiler ve şifre girilir.
  • Giriş işlemlerinin ardından açılan sayfadaki sorgulama kısmına girilir.
  • Vergi levhası kısmına gelinir.
  • T.C. kimlik numarası, vergi numarası gibi tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girilir. (Kurumlar vergisi mükellefi olan kişiler T.C. kimlik numarası girmemeli ve bu alanı boş bırakmalıdır.)
  • İstenen renk ve form seçilerek son 3 yıl için vergi levhası seçimi yapılır.
  • Daha sonra da kullanmak isteniyorsa belge kopyalanarak ve vergi levhası örneği olarak bilgisayara indirilir.
  • Ön izleme ile son kontroller yapılır. Eksik yoksa bastırılır.

Vergi levhasını bireysel olarak alabilmek mümkündür ancak duruma göre yetkilendirilmiş olan yeminli mali müşavir ya da bağlı olunan esnaf ya da sanatkârlar odası aracılığıyla da alabilmek mümkün olabilmektedir.

E-Devlet'ten vergi levhası çıkarılır mı?

Çeşitli resmî işlemlerin yapıldığı ve resmî belgelerin temin edilebildiği internet ortamında vergi levhası almak da mümkün olur. E-Vergi levhası alabilmek için e-Devlet üzerinden işlem yapılabilmektedir. Vergi levhası çıkarmak için birkaç adımı takip etmek yeterli olacaktır. Her vergi levhasında belli bilgilerin bulunması gerekir. Bu bilgiler şunlardır:

  • Mükellefin ismi ve soy ismi
  • İş yerinin adresi
  • Ticaret unvanı
  • Verginin türü
  • İşin başladığı tarif
  • Ana faaliyet kodu
  • Faaliyetin türü
  • Bağlı bulunan vergi dairesinin adı
  • Faaliyetin durumu
  • GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) bilgi işlem sisteminin ürettiği onay kodu
Vergi levhası nasıl sorgulanır? Vergi levhası nasıl sorgulanır?
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vergi dairesi
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