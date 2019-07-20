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Vergi müfettişi, askerden dönerken kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde şarampole kayan yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Volkan Ceran (29), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Konya'da vergi müfettişi olarak görev yaptığı tespit edilen Ceran'ın, bedelli askerliğini bitirip memleketi Ereğli ilçesine dönmek için otobüse bindiği belirlendi.

Vergi müfettişi, askerden dönerken kazada öldü

Mehmet OKUYUCU- Atilla ATMACA/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde şarampole kayan yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Volkan Ceran (29), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Konya'da vergi müfettişi olarak görev yaptığı tespit edilen Ceran'ın, bedelli askerliğini bitirip memleketi Ereğli ilçesine dönmek için otobüse bindiği belirlendi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya-Karapınar karayolunda meydana geldi. Isparta’dan Gaziantep’e giden Nihat Tok yönetimindeki 07 BGZ 58 plakalı yolcu otobüsü, Karapınar ilçesine 5 kilometre mesafede, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole kaydı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Aracın kurtarılması için çekici beklenirken, otobüste yolculuk eden Volkan Ceran, yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Bu sırada Metin Yavuz yönetimindeki 35 AKV 45 plakalı hafif ticari araç, Volkan Ceran'a çarptı.
Diğer yolcuların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Volkan Ceran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Volkan Ceran'ın Konya'da vergi müfettişi olarak görev yaptığı, Isparta'da bedelli askerliğini bitirip tezkeresini aldığı, memleketi Ereğli'ye dönmek için yola çıktığı belirlendi.

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