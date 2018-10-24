Vergi müfettişine FETÖ üyeliğinden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle yargılanan eski vergi müfettişi Uğur Yıldız'a, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Yıldız ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı son savunmasını yapan Yıldız, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını öne süren Yıldız, suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti, esasa ilişkin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Yıldız'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

