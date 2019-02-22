HABER

Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesi’nde yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İzmir Şubesi 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda oyların çoğunluğunu alan Esat Bal, İzmir Şube Başkanı seçildi.VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş ve Adana Şube Başkanı Uğur Aydın’ın da katıldığı VMD İzmir Şubesi 16.

Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesi’nde yeni dönem

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İzmir Şubesi 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda oyların çoğunluğunu alan Esat Bal, İzmir Şube Başkanı seçildi.

VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş ve Adana Şube Başkanı Uğur Aydın’ın da katıldığı VMD İzmir Şubesi 16. Genel Kurul’u bir otelde gerçekleşti. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul, geçmiş yönetimin faaliyet ve denetim raporlarının okunmasıyla devam etti. Daha sonra adaylar, birer konuşma yaptı.

"Kamuda örgütlü en güçlü derneğiz"
Oyların çoğunluğunu alarak Şube Başkanı seçilen Esat Bal yaptığı teşekkür konuşmasında, "Vergi Müfettişleri Derneğimiz 5 bini aşkın vergi müfettişi üyesi ile kamuda, denetim alanında örgütlü en güçlü dernektir" dedi.
Vergi müfettişlerini temsil eden bir dernek olduklarını belirten Bal, "Bilindiği üzere ülkemizdeki en önemli gelir kaynağı, vergi gelirleri olup toplam gelirin yüzde 80’den fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle kayıt dışılıkla mücadele, vergi kaçakçılığının engellenmesi ve terörün finansman kaynaklarının engellenmesi gibi çok önemli görevler üstlenen vergi müfettişlerini temsil eden bir derneğiz. Bu nedenle yükümüzün ağır olduğunun bilincindeyiz. İzmir Şubesi olarak Aydın ve Manisa’yı da içine alan bölgede yaklaşık 450 üyemizle yeni dönemde nitelikli insan kaynağımızdan güç alarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Şube yönetim kurulu
Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Esat Bal, Onur Pamuksuz, Kayahan Aysert, İbrahim Toprak, Mustafa Kemal Alaşahin, Mehmet Ali Çıplak ve Okan Acar. Denetim kurulunda ise Hüseyin Şeker, İhlashan Dedeler, Selçuk Şahin Bingöl yer aldı.

Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesi’nde yeni dönem

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
‘13. Uluslararası Robot Yarışması’ Samsun’da yapılacak‘13. Uluslararası Robot Yarışması’ Samsun’da yapılacak
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil servise götürdüOtobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme! Sanık polisin cezası belli oldu

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.