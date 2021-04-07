MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Vergi rekortmeni Selin Ciğerci’nin kozmetik markasına Katarlılar göz koydu

Vergi rekortmeni Selin Ciğerci’nin kozmetik markasına Katarlılar göz koydu

07.04.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek Türkiye'nin iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girmişti. Bu haberlerden sonra Katarlı bir grup Selin Ciğerci'nin markası için dudak uçuklatan bir teklif yaptı.

Vergi rekortmeni Selin Ciğerci’nin kozmetik markasına Katarlılar göz koydu

Geçtiğimiz günlerde ödediği vergi ile Türkiye'nin iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye giren Selin Ciğerci'nin kozmetik markası Katarlı iş adamlarının radarına girdi. Katarlı bir grup Ciğerci'nin markasını satın almak için tamı tamına 17 milyon euro teklif etti.

Sosyal medya fenomeni olduktan sonra kendi kozmetik markasını kuran Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde vergi rekortmeni olma sözünü yerine getirdi. Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer aldı.

SELİN CİĞERCİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Başarısı dünya çapında duyulmaya başlayan Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına da ilgi arttı. Katarlı bir grup Ciğerci'nin markası için dudak uçuklatan bir teklif yaptı. Katarlı grup, Selin Ciğerci'nin markası için 17 milyon euro teklif etti.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Ciğerci, teklifi kabul etmediğini ancak 22 Nisan'da yeni bir toplantı yapacaklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Maske takmayanlara 'salak' dedi! Sosyal medya ayaklandıMaske takmayanlara 'salak' dedi! Sosyal medya ayaklandı
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.