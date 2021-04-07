Vergi rekortmeni Selin Ciğerci’nin kozmetik markasına Katarlılar göz koydu

Geçtiğimiz günlerde ödediği vergi ile Türkiye'nin iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye giren Selin Ciğerci'nin kozmetik markası Katarlı iş adamlarının radarına girdi. Katarlı bir grup Ciğerci'nin markasını satın almak için tamı tamına 17 milyon euro teklif etti.

Sosyal medya fenomeni olduktan sonra kendi kozmetik markasını kuran Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde vergi rekortmeni olma sözünü yerine getirdi. Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer aldı.

SELİN CİĞERCİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Başarısı dünya çapında duyulmaya başlayan Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına da ilgi arttı. Katarlı bir grup Ciğerci'nin markası için dudak uçuklatan bir teklif yaptı. Katarlı grup, Selin Ciğerci'nin markası için 17 milyon euro teklif etti.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Ciğerci, teklifi kabul etmediğini ancak 22 Nisan'da yeni bir toplantı yapacaklarını söyledi.

