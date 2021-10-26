Vergi usul kanunu değişti mi? Sosyal medya fenomenleri, esnaflar, çiftçiler ne kadar vergi ödeyecek?

Sosyal medya içerik üreticilerinin vergi ödeyeceği uzun süredir gündemde yer alan konular arasındaydı. Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün yayımlandı. Bununla birlikte mobil cihaz uygulaması geliştirenler ve sosyal medya içerik üreticileri için de vergi düzenlemesi gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?

Söz konusu yasa ile sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihaz uygulaması geliştirenler için de vergi düzenlemesi yapıldı.Düzenleme, “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlığı altında yapıldı ve sosyal medya paylaşımı, içerik üretimiyle gelir elde edenlerin 640 bin TL'ye kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj alınacağı belirtildi. Stopajlar bankalar tarafından yapılacak. Kesintileri için ise yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. Toplam geliri 640 bin lirayı geçen sosyal medya içerik üreticilerinin gelir vergisi kapsamına alınacağı ifade edildi.

ELEKTRONİK ORTAMDA VERGİ DAİRESİ

Vergi Daireleri'nin fiziki ortamdan çıkarılacağı ve online ortamda kurulması beklendiği ifade edildi. Online ortamdaki vergi daireleri, diğer verdi dairelerinin şubesi olacak. Bu sayede vergi mükelleflerinin hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin online ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verildi.

Yurt dışında ikamet eden ya da bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak olan tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmeden, Vergi Dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurtdışındaki temsilciliklere gönderilecek.

DESTEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİNDEN MUAF

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi'nden muaf olacak. Söz konusu ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacak. Gelir vergisi ise Mart ve Temmuz olmak üzere iki aya bölünmüş, eşit taksitlerle ödenecek.

Konaklama Vergisi'nin ise 1 Ocak 2022'de yürürlüğe gireceği tahmin ediliyor. Konaklama Vergisi Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek.

İçeriğin detaylarına Resmi Gazete üzerinden ulaşmak için "https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm" adresine erişim sağlayınız.

