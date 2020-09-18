Veri alınıyor: Crysis Remastered yayınlandı! İşte Crysis Remastered'ın fiyatı

Crysis bazı oyuncuların kalbinde önemli bir yere sahip. Bunu yıllardır hiçbir paylaşım yapmayan Crysis Twitter hesabının bir sabah ansızın sadece 'RECEIVING DATA' (Veri alınıyor) tweeti atmasıyla da anlamak mümkün. Zira o tweet bir anda popüler olmuştu. O dönem herkes yeni bir Crysis oyunu geleceğinden emin gibiydi. Nitekim öyle de oldu. Crytek, 2007 yılında çıkardığı ilk Crysis oyununu Crysis Remastered adıyla yeniden piyasaya süreceğini duyurdu. Bu oyun, ilk Crysis oyunuyla aynı olmasına rağmen grafikleriyle Işın İzleme gibi günümüz oyun teknolojilerine göz kırpacak, deyim yerindeyse makyajlanacaktı. Geçtiğimiz günlerde 8K çözünürlüğünde fragmanı yayınlanan Crysis Remastered, bugün ise beklenen çıkışını yapmış durumda.

CRYSİS REMASTERED ÇIKTI

Crysis Remastered için Crysis Twitter resmi hesabı üzerinden bir tweet atıldı. Tweette, oyunun artık tüm platformlara çıktığı açıklandı. Bunun dışında PC, Xbox One ve PlayStation 4 gibi platformlarda Crysis Remastered'ın listelendiği görüldü. Crysis Remastered fiyatları ise şöyle: