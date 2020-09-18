Veri alınıyor: Crysis Remastered yayınlandı! İşte Crysis Remastered'ın fiyatı

Crysis bazı oyuncuların kalbinde önemli bir yere sahip. Bunu yıllardır hiçbir paylaşım yapmayan Crysis Twitter hesabının bir sabah ansızın sadece 'RECEIVING DATA' (Veri alınıyor) tweeti atmasıyla da anlamak mümkün. Zira o tweet bir anda popüler olmuştu. O dönem herkes yeni bir Crysis oyunu geleceğinden emin gibiydi. Nitekim öyle de oldu. Crytek, 2007 yılında çıkardığı ilk Crysis oyununu Crysis Remastered adıyla yeniden piyasaya süreceğini duyurdu. Bu oyun, ilk Crysis oyunuyla aynı olmasına rağmen grafikleriyle Işın İzleme gibi günümüz oyun teknolojilerine göz kırpacak, deyim yerindeyse makyajlanacaktı. Geçtiğimiz günlerde 8K çözünürlüğünde fragmanı yayınlanan Crysis Remastered, bugün ise beklenen çıkışını yapmış durumda.
Crysis Remastered için Crysis Twitter resmi hesabı üzerinden bir tweet atıldı. Tweette, oyunun artık tüm platformlara çıktığı açıklandı. Bunun dışında PC, Xbox One ve PlayStation 4 gibi platformlarda Crysis Remastered'ın listelendiği görüldü. Crysis Remastered fiyatları ise şöyle:
We are happy to announce that Crysis Remastered is now available on all platforms - play now on PC, Xbox One, PS4, and Nintendo Switch!— Crysis (@Crysis) September 18, 2020
Get it now -
PC: https://t.co/qhmpym4TQR
Ps4: https://t.co/6VDX0NunzP
Xbox: https://t.co/H7z9xC7xoG
Switch: https://t.co/eCuFuJc237 pic.twitter.com/rq9tMv5QnP
Özellikle Xbox One kullanıcıları için Crysis Remastered'ın fiyatının günümüz şartlarına göre uygun olduğunu söylemek mümkün. Crysis Remastered'ı bilgisayarım kaldırır mı? diye soran bir PC kullanıcısı iseniz de sizi Crysis Remastered'ın sistem gereksinimlerine bakmaya davet edebiliriz.
İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3
RAM: 8 GB
Depolama alanı: 20 GB
Direct X sürümü: Direct X 11
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon 470
Grafik belleği: 4 GB grafik belleği, 1080p çözünürlük desteği
İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit son güncelleme
İşlemci: Intel Core i5-7600 veya daha üstü ya da AMD Ryzen 5 veya daha üstü
RAM: 12 GB
Depolama alanı: 20 GB
Direct X sürümü: Direct X 11
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti veya AMD Radeon Vega 56
Grafik belleği: 8 GB grafik belleği, 4K çözünürlük desteği
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