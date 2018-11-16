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"Veri Koruma Hattı"na ayda 8 bin çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir: - "Hattımızı arayan vatandaşlarımıza, veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere gerekli bilgiler veriliyor. Günlük 350, aylık da 8 bin çağrı almaktayız. Çağrı merkezimizde kişisel verilerin işlenmesi, korunması başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme yapılıyor"

KEMAL KARADAĞ - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konularında vatandaşlara, veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere bilgi vermek amacıyla oluşturulan "Alo 198 Veri Koruma Hattı"na ayda 8 bin çağrı geldiğini bildirdi.

Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel verilerin korunmasının, kişilerin korunması anlamına geldiğini söyledi.

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının, 2010'da anayasal hak olarak düzenlendiğini anımsatan Bilir, 7 Nisan 2016'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun çıkartıldığını ifade etti. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun, kişisel verilerin işlenmesine yönelik temel ilkeler öngördüğünü, çeşitli şartlar getirdiğini anlatan Bilir, kanunun ayrıca bilgilendirmeye, aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin hükümler de içerdiğini belirtti.

Veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kanundaki şartlara uyması gerektiğine dikkati çeken Bilir, kişiyi doğrudan veya dolaylı tanımlayan her türlü verinin kişisel veri olduğunu kaydetti.

Bilir, kanunun uygulanması ve bilgilendirmelerin yapılması için Kişisel Verileri Koruma Kurumunca oluşturulan "Alo 198 Veri Koruma Hattı"nın 16 Temmuz 2018'de hizmete girdiğini dile getirdi.

- "Günlük 350 çağrı"

Çağrı merkezindeki 24 personelin, mesai saatleri içerisinde vatandaşlardan gelen aramalara cevap verdiğini belirten Bilir, şöyle konuştu:

"Hattımızı arayan vatandaşlarımıza, veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere gerekli bilgiler veriliyor. Günlük 350, aylık da 8 bin çağrı almaktayız. Çağrı merkezimizde kişisel verilerin işlenmesi, korunması başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme yapılıyor."

Bilir, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce kısa kaydolmak zorunda oldukları Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) ilişkin de çağrılara yanıt verildiğini söyledi.

- "Yaptırım uygulama yetkisi var"

Veri işleyenlerin mahremiyet odaklı anlayışı benimsemeleri gerekliliğine işaret eden Bilir, vatandaşların da kişisel verilerini paylaşmadan önce sorgulama yapmaları gerektiğini vurguladı.

Kişisel verilerin, kanuna uygun işlenmesi gerektiğine dikkati çeken Bilir, şunları kaydetti:

"Kurumun, kanunun uygulanması çerçevesinde görevleri var. Kurum ayrıca düzenleyici ve denetleyici bir kurum. Vatandaşlarımız, herhangi bir şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı işlendiğini düşündüklerinde kurumumuza müracaat edebilirler. Bu durumda da Kanun, kuruma birtakım yaptırımları uygulama yetkisi vermiştir."

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