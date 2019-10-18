EDİRNE (AA) - İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı Araştırmacısı Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir, "İnsanoğlunun veriyle imtihanı, veriyi işlemekle sınırlı değil, veriyi depolamak da önemli. Veri merkezlerine yapılan yatırımlar her geçen gün büyüyor." dedi.

Özdemir, Trakya Üniversitesi Derin Öğrenme Topluluğu tarafından düzenlenen "Internet of Things ve Yapay Zeka" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, bazı televizyon platformlarının, yayınladığı dizileri, kullanıcılarının izleme alışkanlıkları ve ilgi alanları gibi verileri göz önünde bulundurarak belirlediğini belirterek, "İnsanoğlunun veriyle imtihanı, veriyi işlemekle sınırlı değil, veriyi depolamak da önemli. Veri merkezlerine yapılan yatırımlar her geçen gün büyüyor." diye konuştu.

"Netflix, Facebook ve Youtube" gibi platformların, kullanıcıların verilerini analiz ederek hareket ettiğini ifade eden Özdemir, donanımın yanında, yazılım ve yapay zekaya 1970'li yıllardan itibaren önem verilmeye başlandığını, yapay zekanın günümüzde birçok alanda kullanıldığını dile getirdi.