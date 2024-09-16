HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Veri sızıntısı iddialarına sert çıktı! Bakan Uraloğlu: Yıllar sonra güncel bir konuymuş gibi gündeme getirilmesi yanlış

Veri sızıntısı iddialarına sert çıktı! Bakan Uraloğlu: Yıllar sonra güncel bir konuymuş gibi gündeme getirilmesi yanlış

16.09.2024 11:03
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Hava almaya çıktı, oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hava almaya çıktı, oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hatay'da engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Hatay'da engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Düğünde gelin ve damada beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu takıldı

Düğünde gelin ve damada beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu takıldı

İçerik devam ediyor
16.09.2024 11:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı iddiasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu konunun Türkiye'nin gündeminde olmadığını söyledi. Olayla ilgili geçmişi işaret ederek "O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır" diyen Uraloğlu, "Geçmişte olup da konuşulmuş bir konunun yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konu gibi sunulması asla doğru değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde veri sızıntısı yaşandığı iddiaları geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre Türkiye’de resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon vatandaşın ad, soyad, kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi birçok bilgisinin çalındığı konuşuluyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iddialara ilişkin, “Türkiye’nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır” dedi.

thumbs_b_c_1a31986fab34cd7beaab1b96b5bb645f

VERİLER ÇALINDI MI? URALOĞLU: KONUŞULDU, KAPANDI

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uraloğlu, bir gazetecinin 85 milyon vatandaşa ait olan kişisel verilerin çalınıp çalınmadığına yönelik iddiaları sorması üzerine, şu cevabı verdi:

“Şu anda Türkiye’nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır. Bu geçmiş dönemde sadece konuşulan bir bilgi vardı, oydu. Türkiye’nin şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır. Şu anda Türkiye’nin gündeminde yok. Çok net söylüyorum. Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye’de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır diye kimse haber yapmasın.

thumbs_b_c_1750f73368ad7fcaabd218202ddbdeec

"GEÇMİŞTE OLMUŞ BİR ŞEYİ YILLAR SONRA GÜNDEME GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Şu anda böyle gündem yoktur. Bu şekilde yapılmış olan haberlere de cımbızla çekilip arkasına önüne yorum ekleyerek yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konu gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de başka bir şey söylenmesine gerek yok.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı veri Abdulkadir Uraloğlu
En Çok Okunan Haberler
Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Gençlere de emeklilik güvencesi! EYT ile yaş şartı kaldırılmıştı: Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Detaylar netleşti

Gençlere de emeklilik güvencesi! EYT ile yaş şartı kaldırılmıştı: Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Detaylar netleşti

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya... 'Bu ahlaksız adam yat dediklerinde yatıyordu, onların köpeğiydi'

Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya... 'Bu ahlaksız adam yat dediklerinde yatıyordu, onların köpeğiydi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.