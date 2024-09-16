Veri sızıntısı iddialarına sert çıktı! Bakan Uraloğlu: Yıllar sonra güncel bir konuymuş gibi gündeme getirilmesi yanlış

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde veri sızıntısı yaşandığı iddiaları geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre Türkiye’de resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon vatandaşın ad, soyad, kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi birçok bilgisinin çalındığı konuşuluyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iddialara ilişkin, “Türkiye’nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır” dedi.

VERİLER ÇALINDI MI? URALOĞLU: KONUŞULDU, KAPANDI

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uraloğlu, bir gazetecinin 85 milyon vatandaşa ait olan kişisel verilerin çalınıp çalınmadığına yönelik iddiaları sorması üzerine, şu cevabı verdi:

“Şu anda Türkiye’nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır. Bu geçmiş dönemde sadece konuşulan bir bilgi vardı, oydu. Türkiye’nin şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır. Şu anda Türkiye’nin gündeminde yok. Çok net söylüyorum. Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye’de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır diye kimse haber yapmasın.

"GEÇMİŞTE OLMUŞ BİR ŞEYİ YILLAR SONRA GÜNDEME GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Şu anda böyle gündem yoktur. Bu şekilde yapılmış olan haberlere de cımbızla çekilip arkasına önüne yorum ekleyerek yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konu gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de başka bir şey söylenmesine gerek yok.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır