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“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çeşitli şehirlerde çocuklara yönelik düzenlediği “Veri Tayfa” etkinliğiyle farkındalık oluşturuyor.

“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çeşitli şehirlerde çocuklara yönelik düzenlediği “Veri Tayfa” etkinliğiyle farkındalık oluşturuyor. “Veri Tayfa” gösterilerinde çocuklar bir yandan kişisel verilerini korumaları gerektiğini öğrenirken bir yandan da eğleniyorlar.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu farkındalık çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik olarak değişik şehirlerde sergilenecek bir etkinlik başlattı. Çocuklar tarafından yoğun ilgiyle takip edilen TRT Çocuk Kanalı’nın “Rafadan Tayfa” adlı çizgi filmi, “Veri Tayfa” adıyla alışveriş merkezlerinde müzikli gösteri şeklinde sergilenmeye başladı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Aydın’da başlayan gösteriler Denizli, Antalya, Konya, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Kayseri’de devam edecek.
“Veri Tayfa”da müzik eşliğinde, çocuklara yaş gruplarına uygun şekilde kişisel verinin ne olduğu, sosyal medyada paylaşımlar yaparken nelere dikkat etmek gerektiği ve kişisel verilerin ne kadar önemli olduğu eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Eğlenirken öğreniyorlar
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, ülkemizin geleceği olan çocuklar ve gençlerin veri koruma bilincine sahip olabilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, “Çocuklarımız için kişisel verilerinde farkındalık ve bilinç meydana getirecek bir projeyi Dünya Çocuk Hakları Günü’nde hayata geçirdik. Bu projeyle Çocuklar “Veri Tayfa” gösterilerinde kişisel verilerinin neler olduğunu ve bunları paylaşma aşamasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgileniyor, eğlenirken öğreniyorlar” dedi.
Öte yandan “kişisel verilerin korunmasının, kişinin kendisinin korunması” olduğunun altını çizen Bilir, “Kişisel verilerimize sahip çıkmalıyız. Bununla birlikte veri koruma bilincini zihinlere yerleştirmemiz gerekir. Bu alışkanlığı çocuklarımıza aşılayabilirsek kişisel verilerin korunması anlamında geleceğe güvenle bakabiliriz. Onlar öğrendiklerini hayatlarında uygulamaya başladıklarında daha güvende olacaklar. Günlük yaşamımızdaki riskler karşısında çocukları ve gençleri asıl koruyacak olan veri koruma bilinci ve farkındalıktır’’ diye konuştu.

“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor

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