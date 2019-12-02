Verici takılan kaplanın 5 ayda 1300 kilometre yürüdüğü tespit edildi

Hindistan'da bir kaplanın 5 ay içinde 1300 kilometre yürüdüğü tespit edildi. Bunun Hindistan için bir rekor olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar "C1" adlı 2,5 yaşındaki erkek kaplanın bu kadar mesafeyi avlanmak, barınacak bir yer bulmak ya da çiftleşmek için kat etmiş olabileceğini söylüyor.

Boynunda sinyal gönderen bir tasma olan kaplan, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletindeki bir barınaktan alındı ve Haziran ayında ormana bırakıldı.

Kaplanın bir süre tarlalarda dolaştığı, su kaynaklarına gittiği, otobanlara girdiği ve komşu bir eyalete geçtiği; sonunda Maharaştra'da başka bir barınağa gittiği görüldü.

Sadece bir kez insanlarla karşılaştı, bir kişiyi 'kazayla yaraladı'

Barınak görevlilerine göre C1, bu süre içinde insanlarla bir kez karşı karşıya geldi. Hayvan dinlendiği çalılığa giren bir kişiyi "kazayla yaraladı".

C1, Tippeşvar adlı 10 kaplanın yaşadığı barınakta T1 isimli dişi kaplanın dünyaya getirdiği 3 yavrudan biri.

Barınak görevlileri, uydudan izlenen hayvanın vericinin takıldığı Şubat'tan bu yana 5000 noktadan sinyal gönderdiğini belirtti.

Hindistan Yaban Hayatı Enstitüsü'nden Dr. Bilal Habib, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kaplan muhtemelen av, kalacak yer ya da eş arıyordu. Hindistan'da kaplanların yaşayabileceği muhtemel alanlar nispeten dolu. Bu yüzden genç kaplanlar yer bulmak için daha çok dolaşmak zorunda" dedi.