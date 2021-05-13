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Verilemeyen kiloların nedeni cushing sendromu!

13.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermede problem yaşayanların cushing sendromundan şüphelenmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, kilo verememenin yanında bazı belirtiler görülüyorsa yaşanan sorunun ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Verilemeyen kiloların nedeni cushing sendromu!

Metabolizma hızını boy, cinsiyet, kilo olmak üzere birçok faktörün etkilediğini belirten Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan “Sağlıklı kilo kaybında aldığınız kalorinin, bazal metabolizma ve egzersiz ile harcadığınız kaloriden düşük olması gerekiyor. Ancak buna rağmen kilo verilemiyorsa, karında mor çatlaklar, yüzde yuvarlaklaşma gibi belirtileri varsa cushing sendromu araştırılmalı” dedi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, diyet ve egzersize rağmen verilemeyen fazla kiloların altından cushing sendromu yatabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. İlhan, “Yaşlanma ile birlikte bazal metabolizma hızı dediğimiz organlarımızın tükettiği enerji miktarı azalmaya başlar. Kişiden kişiye göre değişmekle birlikte, her faktör aynı kalsa bile kişinin 40 yaşındaki bazal metabolizma hızı 20 yaşındakine göre kabaca günde 150 kcal daha azdır. Bazal metabolizmayı etkileyen diğer ana faktörler boy, kilo ve cinsiyettir. Kilo verdikçe bazal metabolizma hızı azalır. Kişinin diyet yaparak kilo verince, aynı diyeti yapmasına rağmen sabit kiloda kalmasının sebeplerinden biri bazal metabolizma hızının kilo verince düşmesidir. Bazal metabolizmayı etkileyen diğer önemli bir faktör cinsiyet olup erkeklerde metabolizma hızı kadınlardan daha yüksektir” diye konuştu.

BU BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

Eğer diyete ve egzersize rağmen hasta kilo veremiyorsa bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. İlhan şu ifadeleri kullandı:

“Bu değerlendirmede obeziteye sebep olabilecek durumlar incelenmeli ve altta bir hastalık yatıp yatmadığı araştırılmalıdır. Örneğin hastanın obeziteye eşlik eden gövde (santral) kısmında yağlanma, tüylenme, adet düzensizliği, karında mor çatlaklar, yüzde yuvarlaklaşma gibi belirtileri varsa cushing sendromu gibi böbreküstü bezi hastalıkları kilo verememenin sebebi olabilir. Modern tıbbın obezite tedavisinde rolü obeziteyi tedavi etmenin yanında obezitenin gelişmesini önlemektir. Bunun için özellikle riskli bireylerde metabolizmayı oluşturan parametreler dikkatli gözden geçirilmeli, bireye obeziteden korunması için yapılması gereken yaşam tarzı değişiklikleri etraflıca anlatılmalıdır. Bununla beraber obezite tedavisi için diyet ve egzersiz gibi yaşam kalitesi değişiklikleri ile kilo vermekte zorlanan hastalar farmakolojik tedaviler için ilgili hekime başvurmalıdır.”

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