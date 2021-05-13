Verilemeyen kiloların nedeni cushing sendromu!

Metabolizma hızını boy, cinsiyet, kilo olmak üzere birçok faktörün etkilediğini belirten Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan “Sağlıklı kilo kaybında aldığınız kalorinin, bazal metabolizma ve egzersiz ile harcadığınız kaloriden düşük olması gerekiyor. Ancak buna rağmen kilo verilemiyorsa, karında mor çatlaklar, yüzde yuvarlaklaşma gibi belirtileri varsa cushing sendromu araştırılmalı” dedi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, diyet ve egzersize rağmen verilemeyen fazla kiloların altından cushing sendromu yatabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. İlhan, “Yaşlanma ile birlikte bazal metabolizma hızı dediğimiz organlarımızın tükettiği enerji miktarı azalmaya başlar. Kişiden kişiye göre değişmekle birlikte, her faktör aynı kalsa bile kişinin 40 yaşındaki bazal metabolizma hızı 20 yaşındakine göre kabaca günde 150 kcal daha azdır. Bazal metabolizmayı etkileyen diğer ana faktörler boy, kilo ve cinsiyettir. Kilo verdikçe bazal metabolizma hızı azalır. Kişinin diyet yaparak kilo verince, aynı diyeti yapmasına rağmen sabit kiloda kalmasının sebeplerinden biri bazal metabolizma hızının kilo verince düşmesidir. Bazal metabolizmayı etkileyen diğer önemli bir faktör cinsiyet olup erkeklerde metabolizma hızı kadınlardan daha yüksektir” diye konuştu.