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'Verilen her 4 kilo hastalıktan kurtarıyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

ANKARA'da Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

'Verilen her 4 kilo hastalıktan kurtarıyor'

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Güven Görkem, "Fazla kiloya sahip insanlar her 4 kilo verişinde bir hastalıktan kurtuluyor. Örneğin, sadece 4 kilo verdiğimizde bile diz ağrılarımızdan kurtulabiliyoruz. Daha rahat hareket etmeye başlıyoruz. İster istemez akciğerlerimize daha az yük bindiği için daha rahat nefes alıp vermeye başlıyoruz. Solunum sistemi hastalıkları konusunda da belli bir aşama katetmiş oluyoruz" dedi.
Opr. Dr. Güven Görkem, obezitenin Türkiye'de oldukça tehlikeli boyutlara vardığını, Türkiye'nin neredeyse oransal olarak Amerika'daki sayıları yakaladığını kaydetti. Türkiye'de her 3 kişiden birinin artık obez olduğunu söyleyen Opr. Dr. Görkem, "Bu da sayısal olarak bakıldığında Türkiye normlarında neredeyse 30- 35 milyon kişinin obez olduğunu göstermekte ve artık ciddi önlemler almanın zamanı geldi. Temel olarak modern hayatın getirdiği rahatlık, ister istemez gıdalara çabuk ulaşabilme durumları, hazır gıdalara yönelme, hareketsiz yaşam, daha çok oturarak çalışma yaşamı obeziteye temel neden denilebilir" diye konuştu.
Opr. Dr. Görkem, obeziteye yakalanmamak için belli başlı önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Bunlardan birincisinin sağlıklı ve dengeli beslenmek olduğunu anlatan Opr. Dr. Güven Görkem, "Daha hareketli bir yaşam tarzına adapte olmamız gerekiyor. Mümkün mertebe yürüyerek, yürüyüşü hayata katmamız gerekiyor. Bu şekilde obeziteden kaçınmamız gerekiyor. Belli bir zaman değil aslında tüm hayatımız boyunca obeziteden bu şekilde korunmamız gerekiyor" dedi.
'ŞEKER HASTALIĞINDAN KORUNMUŞ OLUYORUZ'
Fazla kiloya sahip insanların her 4 kilo verişinde bir hastalıktan kurtulduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Görkem, şunları söyledi:
"Temel olarak obezitenin vücudumuza verdiği hasarlardan da bahsetmek gerekirse eklem ve diz ağrıları geliyor. Örneğin sadece 4 kilo verdiğimizde bile diz ağrılarımızdan kurtulabiliyoruz. Daha rahat hareket etmeye başlıyoruz. İster istemez akciğerlerimize daha az yük bindiği için daha rahat nefes alıp vermeye başlıyoruz. Solunum sistemi hastalıkları konusunda da belli bir aşama katetmiş oluyoruz. Şeker hastalığından da korunmuş oluyoruz. Çünkü aslında obezite ve diğer diyabet dediğimiz şeker hastalığı bunlar kardeş hastalıklar. Tip-2 diyabet hastalarının çoğunluğunun zemininde obezite yatmakta. Fazla kilolarımızı vererek ister istemez şeker hastalığından da korunuyoruz. Mevcutta bir şeker hastalığımız varsa şeker kontrollerimizi daha rahat sağlayabiliyoruz."
Obeziteden korunmak için 'sigarayı bırakmayın' demenin doğru olmadığını kaydeden Opr. Dr. Güven Görkem, "Sigaranın yerini yiyecek-içecekle, atışmalarla doldurmaya çalışan kişilerde tabii ki obezite için bir risk faktörü oluşturur sigarayı bırakmak. Ama obezitenin verdiği risk faktörlerini düşünecek olursak sigara da hiç masum bir şey değil. Ama obeziteden korunmak için 'sigarayı bırakmayın' demek de doğru olmaz. Bunun yerine sigarayı bırakma programlarında daha profesyonel kişilerden yardım alarak sigara ve nikotin ihtiyacı yerine gıda dışı şeylere yönlendirmek daha makul olur" diye konuştu.

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'Verilen her 4 kilo hastalıktan kurtarıyor'

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