Verilen Nota'yı görmezden geldiler! Yunanistan'ın skandal hamlesini Türkiye bozdu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’ın Türkiye-Yunanistan hududuna ilişkin iddiaları hakkındaki soruya cevap verdi.

"11 MAYIS 2020'DE NOTA VERMİŞTİK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan 15 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımıza Türkiye-Yunanistan kara hududunun Ferre Kupürü bölgesinde tel çit inşa edeceğini duyurmuştur. Bakanlığımız ilgili kurumlarımızla gerekli koordinasyonu yaptıktan sonra 11 Mayıs 2020 tarihinde Yunanistan’a bir Nota vererek, kara hududumuzu ihlal etmemesini, bunun için inşaat alanının koordinatlarını paylaşmasını ve sınır komisyonunun toplanmasını talep etmiştir. Yunanistan’a aynı zamanda ahdi hududumuzu teşkil eden Meriç Nehri yatağının, hududun belirlendiği tarih olan 1926’dan beri doğal ve yapay nedenlerle önemli ölçüde değiştiği, hududun bu bölgesinde iki ülke arasında mutabık kalınmış hassas koordinatların mevcut olmadığı, bu nedenle iki ülke heyetleri arasında teknik koordinasyon yapılmadan çalışmalara başlanmaması gerektiği bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

"İHLAL ANINDA ÖNLENMİŞTİR"

“Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir”

Aksoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü: