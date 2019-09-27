Verilen söz tutulmadı, Kemalpaşa’nın üniversite hayali askıda

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kentte üniversite kurulması için önceden İzmir Demokrasi Üniversitesine verilen 4 ayrı yer tahsisi sözü tutulmadı ve üniversite yönetimi konuyu askıya aldı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "Ulucak’ta tahsis edilen bina da henüz eğitim öğretime hazır durumda değildi. Böyle olunca Kemalpaşa’da hazırlık sınıflarımızı ve meslek yüksek okulu açma düşüncemizi askıya almaya karar verdik" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Demokrasi Üniversitesine 4 ayrı yer için tahsis sözü vermişti. Daha sonra ise üniversiteye bir yerin tahsisi yapıldı. Tahsis edilen binanın ise eğitim ve öğretim görülecek şekilde hazır olmadığı ifade edilirken, rektörlük yüksek okul kurulması düşüncesini askıya aldı.

"4 yerin tahsisine ilişkin söz verilmişti"

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, çok hızlı büyüyen bir üniversite olduklarını ifade etti. İki yılda 5 bin 500 öğrenci sayısına ulaşıldığını ifade eden Tunçsiper, "Hazırlık sınıflarının 20’şer kişilik olması gerektiğini düşünecek olursak 18 tane yeni derslik ihtiyacımız doğdu. Bu ihtiyacımızı karşılamak için merkezdeki yer arayışımıza devam ederken, yaklaşan eğitim/öğretim sürecindeki hazırlık okulu derslik ihtiyacının ve gelecekte de üniversitemiz bünyesinde bulunan meslek yüksek okullarının öğrencilerinin bilgi, beceri ve tecrübe kazanımları, mezuniyet sonrasında da iş bulabilmeleri için İzmir’in ikinci büyük organize sanayisine sahip Kemalpaşa ilçesi belediyesi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Belediye ile yaptığımız görüşmelerde bize 4 yerin tahsisine ilişkin söz verilmişti. Bizde kendilerine ona göre bir planlama yapacağımızı ifade etmiştik. Ama daha sonra meclisten sadece bir yerin tahsisine ilişkin karar çıktı. Üstelik Ulucak’ta tahsis edilen bina da henüz eğitim öğretime hazır durumda değildi. Böyle olunca Kemalpaşa’da hazırlık sınıflarımızı ve meslek yüksek okulu açma düşüncemizi askıya almaya karar verdik. Eğer ileri ki süreçte bize söylenen dört yer tahsis edilirse, kararımızı yeniden değerlendirir, hazırlık okulu ve meslek yüksek okulumuz eğitimini Kemalpaşa’da gerçekleştirebiliriz" dedi.