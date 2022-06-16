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Veriler ortada: Cinsel tatmini artırıyor!

16.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde sünnet eskiden genellikle dini ve kültürel gelenekler gereği yaptırıldı. Ancak zaman içinde erkek sağlığına olan faydaları keşfedildikçe dünya çapında sünnet yaptıran erkeklerin sayısı da büyük oranda yükseldi. Bilimsel olarak sünnet derisinin penis ucundan çıkarılması sadece sağlık açısından değil cinsel hayat açısından da avantaj sağlıyor.

Veriler ortada: Cinsel tatmini artırıyor!

Yapılan araştırmalar erkek sünnetinin sadece sağlık açısından değil cinsel hayat için de faydalı olduğunu ortaya çıkardı. Sünnet derisinin alınması sadece erkeklere değil, aynı zamanda kadın partnerlerine de cinsel sağlık için faydalı olduğu tespit edildi.

Erkek sünneti büyük ölçüde kültürel ve dini geleneklere dayansa da araştırmalar, bilmediğiniz bazı cinsel sağlık yararları olduğunu gösterdi. Sünnet olmanın cinsel hayata olan faydaları...

ERKEKLERDE ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIR

'Erkek Sünnetinin Tıbbi Faydaları' adlı makalede sünnetin erkeklerin genital herpes kapma olasılığını yüzde 28 ila 34 oranında azalttığını, genital ülsere yakalanma riskini ise yüzde 47 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

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KADINLAR İÇİN ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIR

Erkeklerin cinsel sağlıkları iyi olduğunda doğal olarak partnerlerinin de cinsel sağlıklarını korumuş olurlar. Sünnetli erkeklerin kadın partnerlerinin yüksek riskli bir papilloma virüsüne (HR-HPV) yakalanma olasılığının yüzde 28 daha az olduğunu buldu. Kadın partnerlerinin ayrıca bakteriyel vajinoz geliştirme olasılığı yüzde 40 ve trichomoniasis kapma olasılığı yüzde 48 daha azdı.

KADINLAR İÇİN DAHA TATMİN EDİCİ BİR CİNSEL İLİŞKİ SAĞLAR

Uganda'daki araştırmacıların bulduğuna göre, kadınların yaklaşık yüzde 40'ı, eşleri sünnet edildikten sonra seksten daha memnun olduklarını söylerken, sadece yüzde 3'ü memnun olmadığını belirtti. Başka bir 2014 araştırması, sünnetli erkeklerin sünnetsiz meslektaşlarına göre yatakta ortalama 20 saniye daha uzun süre devam edebildiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, penis hassasiyetindeki azalmanın sünnetli erkeklerin boşalmasının daha uzun süreceğini öne sürüyor.

ERKEKLER İÇİN DE SEKSİ DAHA TATMİN EDİCİ HALE GETİRİR

Partnerlerini memnun etme beklentisi, erkeklerin bıçak altına yatması için yeterli bir teşvik değilse, WebMD'de yayınlanan bir anket fikirlerini değiştirebilir. Ankete göre; erkeklerin yüzde 97'sinin cinsel tatmin düzeylerinin sünnet edildikten sonra ya değişmediğini ya da daha iyi olduğunu söylediğini belirtti. Diğer araştırmalar, erkeklerin yüzde 64'ünün sünnet olduktan sonra penislerinin 'çok daha hassas' olduğunu söylerken, yüzde 54,4'ü orgazma ulaşmanın 'çok daha kolay' olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
penis Cinsellik
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