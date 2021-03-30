“Veriler WHO Müfettişlerinden Saklandı”

ABD ve 13 ülke Salı günü ortak bir açıklama yaparak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Corona virüsünün kökeniyle ilgili raporunun ertelenmesi ve tüm verilere erişiminin olmamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Kore Cumhuriyeti, Slovenya, Birleşik Krallık ve Amerikan hükümetleri tarafından yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2 virüsünün kaynağına ilişkin uluslararası bilirkişi incelemesinin önemli ölçüde geciktiği ve eksiksiz, orijinal verilere ve örneklere erişimin olmadığı yönündeki ortak endişelerimizi dile getirmemiz de aynı derecede önemlidir" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Salı günü yaptığı açıklamada, Corona virüsü salgınının kökenini araştırmak için Çin'e giden WHO müfettişlerinden verilerin saklandığını söyledi.

Ghebreyesus, üye ülkelere yaptığı değerlendirmede Ocak ve Şubat aylarında Çin'in Wuhan kenti ve çevresinde dört hafta geçiren Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekibin nihai raporunu kamuoyuna açıkladı.