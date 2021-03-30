“Veriler WHO Müfettişlerinden Saklandı”

ABD ve 13 ülke Salı günü ortak bir açıklama yaparak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Corona virüsünün kökeniyle ilgili raporunun ertelenmesi ve tüm verilere erişiminin olmamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Kore Cumhuriyeti, Slovenya, Birleşik Krallık ve Amerikan hükümetleri tarafından yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2 virüsünün kaynağına ilişkin uluslararası bilirkişi incelemesinin önemli ölçüde geciktiği ve eksiksiz, orijinal verilere ve örneklere erişimin olmadığı yönündeki ortak endişelerimizi dile getirmemiz de aynı derecede önemlidir" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Salı günü yaptığı açıklamada, Corona virüsü salgınının kökenini araştırmak için Çin'e giden WHO müfettişlerinden verilerin saklandığını söyledi.
Ghebreyesus, üye ülkelere yaptığı değerlendirmede Ocak ve Şubat aylarında Çin'in Wuhan kenti ve çevresinde dört hafta geçiren Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekibin nihai raporunu kamuoyuna açıkladı.
Müfettişlerden biri, Çin’in ilk COVID-19 vakalarına ilişkin ham verileri Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekibe vermeyi reddettiğini söyledi. Bu da küresel pandeminin nasıl başladığını anlama çabalarını potansiyel olarak karmaşıklaştırıyor.
"Ekiple yaptığım görüşmelerde, ham verilere erişimde karşılaştıkları zorlukları dile getirdiler" diyen Ghebreyesus, "Gelecekteki ortak çalışmaların daha zamanında ve kapsamlı veri paylaşımını içermesini bekliyorum" diye konuştu.
Virüsün kökenine ulaşılamaması, büyük olasılıkla pandeminin nasıl başladığı ve Çin'in bunu bulma çabalarına yardımcı mı olduğu yoksa ABD’nin geçmişte iddia ettiği gibi engel mi oluşturduğu konusundaki gerilimlerin devam edeceği anlamına geliyor.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ekibin, virüsün Wuhan bölgesindeki bir laboratuvardan sızmasının en düşük olasılık olduğu sonucuna varmasına rağmen konunun daha fazla araştırılması gerektiğini ve bu kapsamda yeni bir görevlendirme yapılabileceğini söyledi.
"Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum" diyen Ghebreyesus, "Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veriye ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak" diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü ekibinin lideri Peter Ben Embarek de, Salı günü konuya ilişkin ayrı bir sanal basın toplantısı düzenledi. Embarek yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarının 2019 yılı Kasım ya da Ekim aylarında Wuhan çevresinde dolaşmasının ve potansiyel olarak hastalığın yurtdışına açıklanandan daha erken yayılmasına yol açmasının "tamamen mümkün" söyledi.
Ekibin Çin dışında da olmak üzere siyasi baskı hissettiğini, ancak nihai rapordan herhangi bir unsuru çıkarması için hiçbir zaman baskı görmediğini söyledi.