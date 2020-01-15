Verilere Göre Almanya Resesyonun Eşiğinden Döndü

Alman ekonomisi 2019 yılında son altı yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi ve resesyonun eşiğine kadar geldi. Federal İstatistik Dairesi tarafından bugün açıklanan verilere göre, gayrisafi yurt içi hasılada sadece yüzde 0,6 artış kaydedildi.

Almanya 2017’de yüzde 2,5 ve 2018’de de yüzde 1,5 oranında büyümüştü. Veriler, gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) büyük oranda gerileme yaşanmasına rağmen, rakamın sıfırın üstünde, artı oranda kalması nedeniyle, ekonominin kıl payı resesyona girmediğini gösteriyor. Otomotiv ve imalat sektöründe görülen olumsuz seyir ve genel olarak dünyadaki ekonomik belirsizliklerle birlikte resesyon tehlikesinin geçmediği de belirtiliyor.

Uzmanlar, özel tüketimin ve inşaat şirketlerinin siparişlerinin artmasını gayrisafi yurt içi hasılanın, sıfırın üstünde yer almasına neden olarak gösteriliyor.

Yeni konut yapımı ve eski altyapının yenilenmesi nedeniyle güçlenen inşaat sektöründe alınan yeni siparişlerin bu yıl, yüzde 5 büyüyerek 370 milyar Euroluk ciroya ulaşılması bekleniyor.