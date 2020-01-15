Verilere Göre Almanya Resesyonun Eşiğinden Döndü

Alman ekonomisi 2019 yılında son altı yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi ve resesyonun eşiğine kadar geldi. Federal İstatistik Dairesi tarafından bugün açıklanan verilere göre, gayrisafi yurt içi hasılada sadece yüzde 0,6 artış kaydedildi.
Almanya 2017’de yüzde 2,5 ve 2018’de de yüzde 1,5 oranında büyümüştü. Veriler, gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) büyük oranda gerileme yaşanmasına rağmen, rakamın sıfırın üstünde, artı oranda kalması nedeniyle, ekonominin kıl payı resesyona girmediğini gösteriyor. Otomotiv ve imalat sektöründe görülen olumsuz seyir ve genel olarak dünyadaki ekonomik belirsizliklerle birlikte resesyon tehlikesinin geçmediği de belirtiliyor.
Uzmanlar, özel tüketimin ve inşaat şirketlerinin siparişlerinin artmasını gayrisafi yurt içi hasılanın, sıfırın üstünde yer almasına neden olarak gösteriliyor.
Yeni konut yapımı ve eski altyapının yenilenmesi nedeniyle güçlenen inşaat sektöründe alınan yeni siparişlerin bu yıl, yüzde 5 büyüyerek 370 milyar Euroluk ciroya ulaşılması bekleniyor.
Buna rağmen orta ve uzun vadede Almanya'nın büyüme perspektifindeki olumsuz gidişatın kaygı verici olduğuna vurgu yapılıyor. Almanya’da sanayi sektörünün, ekonominin motoru olduğunu ve yurtdışından gelen siparişlerde iyileşme olmadığını, bu nedenle sanayi üretiminin geçen aylarda toparlanamadığını belirten Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DİW) yetkilileri, özellikle otomotiv sektöründe gözlenen durgunluğun diğer alanları da zayıflatmasını bekliyor.
Almanya’nın otomobil üretimi 2019’da 23 yılın en düşük seviyesine geriledi. Geçen yıl otomobil üretiminin 2018’e göre yüzde 9 azalarak 4 milyon 661 bin 800’e gerilediğini belirten sektör temsilcileri, sera gazı emisyon tartışmaları, Brexit belirsizliği ve Çin’le ABD arasındaki ticaret ihtilaflarından olumsuz etkilenen üretimin, 2020’de de gerileyeceğine kesin gözüyle bakıyor.
Otomobil üreticileri elektrikli araçların satışı için büyük yatırımlar yapmaya zorlanırken, elektrikli araçlarda montajın çok daha kolay olması nedeniyle 2030 yılına kadar sektörde 410 bin kişinin işini kaybedebileceği tahmin ediliyor.
Ekonomistler, Alman sanayisinin en önemli sektörü olan otomobil sektöründeki krizin geçen yılki gayrisafi yurt içi hasılada yüzde 0,5’lik gerilemeye neden olduğunu savunuyor. Otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.
Alman hükümetiyse ekonomi çevrelerinden gelen uyarılara rağmen, 2020 konusundaki iyimserliğini sürdürüyor. Nitekim Federal Ekonomi Bakanlığı, gayrı safi yurtiçi hasılanın yüzde 1 büyüyeceğini tahmin ediyor.
Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, iç ekonomideki güçlü seyrin süreceğini ve uluslararası ticareti etkileyen Brexit meselesinin İngiltere’nin bu ay sonunda Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla çözüm sürecine gireceğini ifade ederek, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yeniden büyüme trendine gireceği görüşünde. Federal Ekonomi Bakanlığı, 2018 sonunda 2019’daki büyüme hızının yüzde 1,8 olacağı tahmininde bulunmuştu.
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