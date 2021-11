Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

nternet çağında her veri altın niteliğinde olabiliyor. Bu sebeple fotoğraf, müzik, oyun, dizi, film, kitap ve çeşitli dokümanlar birçok kişi tarafından keyifle yedekleniyor. Veri sayıları arttıkça depolama alanları da çabucak doluyor ve problemler başlıyor. Depolama alanı konusunda sıkıntı çekenlere taşınabilir harddisk önerisi yapılıyor. Sıklıkla sorulan "Harici harddisk nasıl kullanılır?" sorusunun yanıtı oldukça pratik bir şekilde açıklanabiliyor.

Taşınabilir harici harddisk modelleri tak ve çalıştır prensibiyle çalışıyorlar. Bu sayede ek bir montaja gerek kalmadan tek bir kablo yöntemiyle istenilen bilgisayara bağlanabiliyorlar. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan bilgisayarlarda aynı verilerin görüntülenmesini sağlayan taşınabilir harici harddisk modelleri müthiş bir pratiklik sağlıyor. Taşınabilir harici harddisklerin ekstra dayanıklı malzemelerden oluşturulduğu göz önünde bulundurulunca güven problemleri de ortadan kalkıyor. Kullanım çeşitlerine göre farklı harddisk seçenekleri ve özellikleri öne çıkıyor. Bu sayede kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun en iyi taşınabilir harddisk modellerini tercih edebiliyor.

1. Bütün Oyunlarınız Tek Bir Diskte: WD Black P10 Game Drive Taşınabilir Harddisk

Yeni çıkan oyunların boyutları her geçen gün artıyor. Artan boyutlar da oyuncuları ekstra kapasite seçeneklerine yönlendiriyor. Hem ekstra bir montaj istememesi hem de her yere kolaylıkla taşınabildikleri için harici harddisk seçenekleri oyunculara cazip geliyor. "Harici harddiske oyun kurulur mu?" sorusu sıklıkla soruluyor. Evet, harici harddisklere oyun kurulabilir ve WD Black P10 Game Drive da oyuncular için özel üretilen modellerden biri. WD Black P10 Game Drive, güçlendirilmiş mekanik sürücüleri sayesinde oyunlardaki ara sahne geçişlerini büyük bir hızla gerçekleştirerek oyunculara pratiklik sunuyor. Yüksek kapasitesi sayesinde ise birçok oyunu belleğinde barındırarak adeta bir oyun arşivine dönüşüyor.

2. En Zorlu Şartlarda Bile Yanınızda ve Güvende: Lacie Rugged Mini Taşınabilir Harddisk

Lacie Rugged Mini sevimli tasarımıyla öne çıkıyor. Dayanıklı alüminyum malzemeden üretilen Lacie Rugged Mini modelinin kenarları dolgulu kauçuk malzemeyle kaplanarak ekstra güvenlik sunuluyor. Bu sayede eşyalarını sürekli yere düşüren kişiler için harici harddisklerinin hasar görme ihtimali çok düşük seviyeye iniyor. Suya ve basınca karşı dayanıklı yapısı kullanıcıların içini rahatlatıyor. Sahip olduğu güvenlik önlemleri sebebiyle Lacie Rugged Mini birçok zorlu ortamda kullanıcılarının yanında olabiliyor. Tak ve çalıştır özelliğine sahip modelin %40'a varan bir enerji tasarrufu sağladığı görülüyor. Bu sayede notebook ve ultrabook gibi cihazlarla eşleştiğinde pil gücüne destek oluyor.

3. Pratik ve Güvenilir Bir Depolama İçin: WD Elements

"En iyi harici HDD markası" sorulduğunda öne çıkan yanıtlardan biri WD oluyor. WD, üretmiş olduğu birçok farklı depolama ürünüyle kullanıcıların beğenisi en üst seviyede tutmak istiyor. WD Elements modeli de hem ekonomik yönü hem de kullanım pratikliği sayesinde kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Ufak ve ince boyutu sayesinde, cepte, çantada ve çekmecelerde kolaylıkla muhafaza edilebiliyor. İnce yapısı şıklık sunduğu gibi taşıma kolaylığı da sağlıyor. Güçlü tasarımı, içeride yer alan mekanik düzeneğin hasar almasını engelleyecek şekilde faaliyet gösteriyor. Ayrıca modelin alt kısmındaki köşelerde yer alan kauçuk kaydırmaz taban da ürünün kazayla masadan düşmesi gibi durumları engelliyor. 1 TB ile 5 TB arasında seçenekleri bulunan WD Elements, kullanıcıları ihtiyaçları doğrultusunda tercih imkanı sunuyor.

4. Ekstra Koruma Sayesinde Verileriniz Güvende: Adata HD650 Taşınabilir Harici Harddisk

Depolanan her veri kullanıcılar için ayrı bir öneme sahip olmasıyla biliniyor. Bu yüzden verilerin ekstra bir özenle korunması gerekiyor. Adata HD650 modeli; darbe emici kauçuk kaplamaları sayesinde düşme, çizilme ve çarpma gibi durumları hasar almadan atlatmayı başaran yapısıyla öne çıkıyor. Sunmuş olduğu üç katmanlı yapı tasarım, şıklık vadederken verilerin de güvenle muhafaza edilmesini sağlıyor. Adata HD650 taşınabilir harddisk modelinde LED göstergeli bir panel bulunuyor. Veri aktarımı sırasında mavi LED aydınlatmasıyla kullanıcılara aktarımın sorunsuz devam ettiğini gösteren Adata HD650 fonksiyonel özelliğiyle de öne çıkıyor.

5. Zamanı Değerleri Olanlar İçin: Toshiba Canvio Basic Taşınabilir Harici Harddisk

Kompakt tasarımıyla öne çıkan Toshiba Canvio Basic, kullanıcılara kolay ve güvenli bir veri aktarımı sunuyor. Üst kısmı yassı olarak tasarlanan model kolaylıkla cepte veya çantada taşınabiliyor. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde kullanıcılara zamandan tasarruf imkanı sunuyor. Teferruatlı işlerle uğraşmak istemeyen kişilere pratik yapısı sebebiyle Toshiba Canvio Basic harici hard disk tavsiye ediliyor. Ekstra hız sunan aktarım yapısı, verilerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Hem masaüstünde hem de hareket halindeyken kullanılabilen Toshiba Canvio Basic, her durumda kullanıcılara üst düzey bir performans sunmayı amaçlıyor.

6. Şık ve Başarılı Bir Model: Seagate Expansion Portable

Modern tasarımıyla dikkat çeken Seagate Expansion Portable pratik bir depolama imkanı sunuyor. Hafif yapısı ve oval köşeleri sayesinde cep ve çanta gibi yerlerde kolaylıkla taşınabiliyor. Tak ve çalıştır özelliğine sahip modelde veri aktarımı müthiş bir kolaylıkla gerçekleşiyor. Sürükle ve bırak hızında gerçekleşen veri aktarımı kullanıcıların ekstra hiçbir işlem yapmasına gerek duymuyor. Başarılı ve kolay bir şekilde verileri yedekleyip güvenle saklayabilen Seagate Expansion Portable birçok kullanıcı için vazgeçilmez harici harddisk modelleri arasında yer alıyor.

7. Etkileyici Stil ve Güçlü Depolama: Samsung m3 Taşınabilir Harici Harddisk

Etkileyici şıklıktaki tasarımıyla öne çıkan Samsung m3, kullanıcılara ihtiyaç duydukları geniş depolama alanını güvenli bir şekilde sunuyor. Kompakt boyutuyla her yere rahatlıkla sığıp taşınabiliyor. Güçlendirilmiş mat yapısı sayesinde darbe ve çarpmalara karşı direnç gösterebilen Samsung m3 modeli düşme gibi kazalarda da kolay kolay hasar görmüyor. Özel yapısı ve hızlı aktarım destekli bağlantı kablosu sayesinde kolaylıkla her bilgisayara bağlanabiliyor ve pratik bir veri aktarımı sağlıyor. Özel güvenlik yazılımı sayesinde verilerin her türlü tehdite karşı güvenle muhafaza edilmesini sağlıyor.

8. En Değerli Verileriniz Her Zaman Sizin Yanınızda Olacak: Seagate Expansion Taşınabilir Harddisk

Kullanıcılar için birçok depolama modeli üreten Seagate, bu modelinde ekonomik olarak uygun olmasıyla öne çıkıyor. Film, dizi, oyun, kitap ve fotoğraf gibi verileri arşiv niteliğinde bir cihazda saklamak isteyenler kolay yapısı sebebiyle Seagate Expansion harici harddisk modelini tercih ediyor. Bağlantı kablosu bilgisayara takıldıktan sonra çabucak bilgisayarla etkileşime geçen model kullanıcıları istedikleri verileri kolayca yedekleme imkanı sunuyor. Enerji tasarrufu özelliğiyle de öne çıkan model küçük bir alanda birçok veri depolamak isteyenlere güzel bir öneri olarak yerini alıyor.

9. Seyahat Etmeyi Sevenlerin Yoldaşı: WD My Passport Taşınabilir Harici Harddisk

Çeşitli şehir ve ülkeleri gezmeyi sevenler her gittikleri yerde farklı bilgisayarlar kullanmak zorunda kalıyor. Kullandıkları bilgisayarlar farklı olsa da harici harddiskler sayesinde verileri aynı kalabiliyor. İşte tam da bu amaçlarla üretilen WD My Passport harici harddisk modeli seyahat etmeyi sevenlerin göz bebeği ekipmanlarından biri oluyor. İncecik tasarımı sayesinde kolaylıkla her yere sığabilen modelin taşınması da oldukça rahat oluyor. Bu sayede seyahat çantalarında minumum boyutlu bir yer kaplayarak pratiklik sağlıyor. WD Discovery yazılımı sayesinde ekstra şifreleme imkanı da bulunuyor. Bu sayede yabancı ellere geçen WD My Passport kendini kilitleyebiliyor. WD Backup yazılımı sayesinde ise veriler kolaylıkla ve güven içinde yedekleyebiliyor. Yedekleme işlemi, WD My Passport harici harddiskinin başına olumsuz bir durum gelse bile verilerin güvenle muhafaza edilmesini sağlıyor. Seyahat sırasında meydana gelebilecek her türlü sarsıntı gibi durumlar hesaplanarak üretilen model kullanıcılara ekstra güven sağlamayı başarıyor.

10. Yüksek Kapasite Depolama Alanı ve Üst Düzey Güvenlik: WD My Book Desktop Harici Harddisk



Oyun, müzik, dizi ve film koleksiyoncuları için özel olarak tasarlanan WD My Book Desktop 6 TB'lık yapısı sayede dev bir arşiv vazifesi görüyor. Büyük ve güçlü yapısı düşme, çarpma ve çizilme gibi kazalarda verilerin korunmasını sağlıyor. WD Discovery yazılımını destekleyen model verilerin bulut ortamında da yedeklenip güvenle muhafaza edilmesini sağlıyor. Time Machine adlı yazılımı verilerin belirlenen zaman aralıklarında güvenle otomatik olarak yedeklenmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar ekstra efor sarf etmiyor ve bütün işi WD My Book Desktop harici harddisk modeli üstleniyor. Tonlarca dijital verinin otomatik olarak yedeklenmesini gerçekleştiren modelin WD Security adlı bir yazılımı bulunuyor. Bu yazılım yedeklenen verilerin sadece kullanıcının bildiği güçlü bir parolayla korunmasını sağlıyor.

