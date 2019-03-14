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VERİMDER, Anadolu buluşmalarının 6'ncısını Van’da yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu buluşmalarının 6'ıncısını Van'da düzenledi.

VERİMDER, Anadolu buluşmalarının 6'ncısını Van’da yaptı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- TÜRKİYE'de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu buluşmalarının 6'ıncısını Van'da düzenledi. Toplantıda, soğuk iklimlerde enerji verimliliği ve ısı yalıtımının daha fazla önem kazandığı vurgulandı.
Türkiye'de enerji verimliliği, tasarrufu ve ısı yalıtımı konularında farkındalık oluşturmak üzere kurulan VERİMDER'in geleneksel hale getirdiği Anadolu buluşmaları devam ediyor. Bu amaçla Samsun'dan yola çıkan VERİMDER, Antalya, İzmir, Adana ve Bursa illerinden sonra 6'ıncı toplantısını Van'da gerçekleştirdi. Kentteki kamu kurumları, üniversite, inşaat, enerji sektörlerinin katıldığı toplantıda VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin ve Genel Sekreter Arkın Konak konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda Van gibi çetin kış koşullarına sahip illerde ısı yalıtımının önemi ve kullanılacak malzemeler ile ilgili detaylar paylaşıldı.
ISI YALITIMI İLE TASARRUF EDİN
Türkiye'de üretilen enerji ile tüketilen enerji arasında uçurum olduğunu belirten VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Ülkemizde toplam enerjinin yüzde 37'si konut ve sitelerde tüketiliyor. Verimli kullanılmayan enerji hem vatandaşın cebine, hem de ülke ekonomisine zarar veriyor. Özellikle yılın neredeyse 6 ayı soğuk geçen illerimizde tüketicilerin ısınma için harcadığı enerjiyi verimli kullanılması çok önemli. Binalarda harcanan enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf etmek için en önemli araç ise ısı yalıtımı" diye konuştu.
FATURALARDA YARI YARIYA DÜŞÜŞ
Özellikle Van gibi doğu illerinde ki soğuk iklimin ay sonunda faturalara olumsuz yansıdığını belirten Prof. Dr. Alkin, "İşte tamda bu nedenle enerji tasarrufu dolayısıyla enerjide verimlilik soğuk iklimdeki yapılarda vazgeçilmezdir. Doğal olarak enerji tasarrufunu sağlayacak önlemleri almakta da bir mecburiyet haline geliyor. TS 825 Standardı ile gelen enerji tüketimi sınırlamaları ve enerji verimliliğini etkin bir şekilde sağlamak için ısı yalıtımı tüm binalarda gerekli. Kış aylarında ısıyı içerde tutmak amacıyla ısı yalıtımı ile evleri korumak gerekiyor. Isı yalıtımı yapılan binalarda ısınma için yapılan harcamalarda yarı yarıya düşüş gözleniyor" dedi.
VAN'DAKİ YALITIM, STANDARTLARIN DA ALTINDA
Genel Sekreter Arkın Konak ise ısı yalıtımı yapılan konutların değerinin arttığına dikkat çekti. Van'ın dördüncü bölge olduğunu belirten Konak, "Yani ülkemizin en soğuk bölgelerinden biri Van. Burada 1704 rakım var. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Türk Standartları Enstitüsü ile belirlediği bir standart var TS 825 standardı. Bu standart Avrupa standartlarının da altında bir standart. Bunun farkındayız. Bununla ilgili bir çalışma var ve artık TS 825 standardı revize edilecek. Ve en az yüzde 50'lik bir artış bekliyoruz. Çünkü Van iklimiyle aynı olan Avrupa'da ki bir şehirde, yalıtım kalınlığı en az 16-18 santimdir. Bizim standartlarımız gelişmiş ülkelerin altında. Daha kötüsü Van'da zorunlu 5-6- santim olan bu düşük standartlarında uygulanmadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

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VERİMDER, Anadolu buluşmalarının 6'ncısını Van’da yaptıVERİMDER, Anadolu buluşmalarının 6'ncısını Van’da yaptı

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