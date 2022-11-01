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  4. VERİMDER'in "26. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Denizli'de yapıldı

VERİMDER'in "26. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Denizli'de yapıldı

01.11.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 26'ncısı, Denizli'de gerçekleştirildi.

DENİZLİ (AA) - VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, derneğin Dünya gazetesi iş birliğiyle bir otelde düzenlediği programda, enerji verimliliğinin ülke ekonomileri açısından önemini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre konutlarda tüketilen enerjinin sanayide kullanılandan fazla olduğunu kaydeden Alkin, şöyle dedi:

"Bu enteresan bir bilgi. Kötü bir haber vereyim, binalarda kullanılan enerjinin yüzde 80'ine yakını verimsiz kullanılıyor. Isınmanın maliyeti belli ama soğutmanın maliyeti, ısıtmanın iki katı. Bir de o var. Şimdi dünyada enerjide endeks olarak en hızlı yükselen ülke biziz ama devletimiz Allah'tan bu enerji maliyetinin tamamını yansıtmıyor."

Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Kartay ile iş insanları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
enerji verimlilik yapi

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