HABER

Verimin artması için bahçesinde ve kümesinde saz çalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:32 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, cezaevi müdürlüğünden emekli olduktan sonra köye yerleşip bahçe işleriyle uğraşan Sedat Karaca (67), sebze, meyve ve tavukların başında saz çalıp türkü söylüyor.

Verimin artması için bahçesinde ve kümesinde saz çalıyor

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, cezaevi müdürlüğünden emekli olduktan sonra köye yerleşip bahçe işleriyle uğraşan Sedat Karaca (67), sebze, meyve ve tavukların başında saz çalıp türkü söylüyor. Karaca, müziğin ruhun gıdası olduğunu belirterek, "Onların strese girdiği anlar oluyor. O gün sazımı alır bahçeye, kümese girerim. Onlara sazımla birlikte bir şeyler söylerim. Ertesi gün yanlarına gittiğimde yemyeşil olmuşlar. 10 yumurta alırken 15'e çıkıyor. Sanki bana gülüyorlar, zevkle bakıyorlar" dedi.
Eskipazar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 5 yıl önce emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Karahasanlar köyüne yerleşen Sedat Karaca, eşiyle birlikte 6 dönüm bahçelerinde sebze, meyve ve tavuk yetiştiriciliğine başladı. Karaca, okul yıllarında ve hükümlülere verilen kurslarda öğrendiği sazı eline alıp bahçesindeki sebze, meyve ve kümesteki tavuk ile horozların yanına giderek türkü söylüyor.
'SAZI ÇALDIĞIMDA BANA CEVAP VERİYORLAR'
Sedat Karaca, 40 yıl cezaevi müdürlüğü yaptığını, eşiyle birlikte örnek bir bahçe yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Ülkemize ve kendi ekonomimize katkımız olsun dedik. Uğraşmayı, doğayı, insanları ve müziği seviyorum. Ben bu müziği, elmalara, armutlara, kavun, karpuza çaldığım zamanlar bana cevap verirler gibi. Onların strese girdiği anlar oluyor. Yağmurlu havalarda, soğuk havalarda sebzeler strese girer. O gün sazımı alır bahçeye, seraya girerim. Onlara sazımla birlikte bir şeyler söylerim. Ertesi gün yanlarına gittiğimde yemyeşil olmuşlar. Sanki bana gülüyorlar, zevkle bakıyorlar. Dallarında çiçekler açmış. Bana cevap verir gibi bir halleri var. Tavuklarımız da soğuk havadan girdikleri stresten dolayı birkaç gün yumurtlamıyor. Sazı alıp gidiyorum. Bir türkü söylüyorum ertesi gün 10 yumurta alırken 15'e çıkıyor. Ertesi gün ise 20'ye çıkıyor. Hayvan diyoruz ama demek ki müzikten anlıyorlar. Ben çalıp söylerken öyle mutlu oluyorum ki. O hayvanların, sebzelerin, meyvelerin bana karşı verdiği cevabı görünce yorgunluğumu unutuyorum" dedi.
'HER ŞEYİN GIDASI MÜZİK'
Kendisini bahçede ve kümeste saz çalıp, türkü söylerken görenlerin durumu hayretle karşıladığını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:
" 'Müdür kafayı üşüttü' diyenler de var. 'Biz kendimize saz bulamıyoruz o ise sebzelere, meyvelere, tavuklara saz çalıyor. Eski köye yeni adet getirdi' de diyorlar. 'Saz çalarak büyütüyorum onları' dediğimde bana gülüyorlardı. Bir taraftan da bakıp 'Senin bahçen hep yeşil, meyveli, sebzeli, sen haklısın, acaba bizde mi yapsak. Radyo mu çalsak' diyorlar. Müzik hakikaten ruhun gıdası. Meyvelerin, sebzelerin, doğanın gıdası, her şeyin gıdası müzik."

FOTOĞRAFLI

Verimin artması için bahçesinde ve kümesinde saz çalıyorVerimin artması için bahçesinde ve kümesinde saz çalıyorVerimin artması için bahçesinde ve kümesinde saz çalıyorVerimin artması için bahçesinde ve kümesinde saz çalıyor

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da sahne alacakZiynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da sahne alacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonuSabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.