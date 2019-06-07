Verimli böğürtlen hasadına kutlama

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir çiftçi, böğürtlen hasadından yüksek verim alınca kutlama yaptı.

Karakütük köyünde, üretici Veysel Tüysüz, yaklaşık 10 dönümlük bahçesinde böğürtlen hasadı gerçekleştirdi. Dekara ortalama 2 ton ürün alınan böğürtlende dekardan yaklaşık 2,5 ton verim alan Tüysüz, Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser'in de katılımıyla bahçesinde kutlama yaptı. Bahçeye halk ozanı Aşık Feymani'yi de davet eden Tüysüz, tarım işçileriyle hasadı "sazlı sözlü" kutlamadı.

Tüysüz, yaptığı açıklamada, böğürtlende geçen yıla oranla bu yıl daha yüksek bir verim elde ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu yıl hasadımız yüzümüzü güldürüyor. Böğürtlen geçen yılki gibi kilogramı 10 liraya satılıyor. Verim çok iyi. Organik olarak ekimini yaptığımız böğürtlenin fiyatının aynı, veriminin fazla olması bizi sevindirdi. Bundan dolayı da hasadımızı halk ozanlarımızın katılımıyla yaptık. 'Sazlı sözlü' hasadımızı birlikte gerçekleştirdik."

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser de son yıllarda çiftçilerin hububata alternatif olarak meyveciliğe yöneldiğini ifade etti.

Verimli bir hasat olduğunu anlatan Özeser, "Son yıllarda yöremizde meyvecilik giderek artıyor. Bu ürünlerden biri olan böğürtlen de çiftçilerimiz tarafından ilgi görüyor. Hububata alternatif olarak ilçemize kazandırılan böğürtlen, hem verimi hem de fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor." dedi.

