"Verimli toprakların yabancılara satışına karşıyız"

Yabancılara ne kadar toprak satışı yapıldığının bilinmediğini vurgulayan Topal, yabancılara toprak satışıyla ilgili tek belgenin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2012'de internet sitesinde yayımladığı veriler olduğunu ifade etti.

Topal, yalnızca 2012 verilerine göre, 81 ilin 78'inde 116 bin 853 yabancı şahsın, 124 bin 475 parselde 87 milyon 327 bin 250 metrekare toprak satın aldığına işaret ederek, "Vatan toprakları parsel parsel peşkeş çekiliyor. Bu topraklar kime, ne amaçla satılıyor, bunu halkımız bilmiyor. Bunu açıklamak hükümetin görevidir. Parayla ölçülemeyen, hiçbir zaman da ölçülmeyecek kutsal değerlerimiz, ekonomik krizin geçiştirilmesi, bütçe açığının kapatılması, döviz rezervlerinin artırılması için kullanılamaz. Yabancı yatırımcı gelecekse yatırım yapılacak organize sanayi bölgeleri var, oralarda yatırım yapsınlar." diye konuştu.

