Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, "Bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi, Bakanlık olarak nitelikli yatakların sayılarının arttırılması. Bugün baktığımızda 140 binin üzerinde yatağımız var ve bunların yüzde 60'ını bir ve iki kişilik odalardan oluşan nitelikli yataklar haline getirmiş durumdayız." dedi.

Bener Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye il sağlık müdürleri ve sağlık tesislerinin yöneticilerinin katılımıyla Yüreğir Devlet Hastanesinde düzenlenen "Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı"nda, verimlilikle ilgili konunun öneminin anlaşılabilmesi için sunulan hizmetlerin de farkında olunması gerektiğini söyledi.

Daha önce on bölgede verimlilik değerlendirme toplantısının yapıldığını ve 47 ilin katıldığını belirten Bener, bugün de 6 ilin katılımıyla geniş katılımlı güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bener randevular, acil, yatışlar, sevkler, ameliyatlar ve tıbbi alanda ne kadar konu varsa onlarla ilgili verimlilik analizlerinin oturumlarda ele alınacağını belirtti.