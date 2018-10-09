Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, "Bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi, Bakanlık olarak nitelikli yatakların sayılarının arttırılması. Bugün baktığımızda 140 binin üzerinde yatağımız var ve bunların yüzde 60'ını bir ve iki kişilik odalardan oluşan nitelikli yataklar haline getirmiş durumdayız." dedi.
Bener Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye il sağlık müdürleri ve sağlık tesislerinin yöneticilerinin katılımıyla Yüreğir Devlet Hastanesinde düzenlenen "Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı"nda, verimlilikle ilgili konunun öneminin anlaşılabilmesi için sunulan hizmetlerin de farkında olunması gerektiğini söyledi.
Daha önce on bölgede verimlilik değerlendirme toplantısının yapıldığını ve 47 ilin katıldığını belirten Bener, bugün de 6 ilin katılımıyla geniş katılımlı güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Bener randevular, acil, yatışlar, sevkler, ameliyatlar ve tıbbi alanda ne kadar konu varsa onlarla ilgili verimlilik analizlerinin oturumlarda ele alınacağını belirtti.
Geçen yıl kamu hastaneleri açısından yaklaşık 7,5 milyonun üzerinde yatan hastaya tedavi hizmeti sunulduğuna dikkati çeken Bener, şöyle devam etti:
"360 milyonun üzerine çıkan hizmetlerimiz var. Bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi, Bakanlık olarak nitelikli yatakların sayılarının arttırılması. Bugün baktığımızda 140 binin üzerinde yatağımız var ve bunların yüzde 60'ını bir ve iki kişilik odalardan oluşan nitelikli yataklar haline getirmiş durumdayız. Yeterli mi, tabi Bakanlık olarak emeğimiz var, gayret ediyoruz inşallah artırmak için de çabalarımız devam ediyor."
Evde Sağlık Hizmeti'nin de önemli olduğunu vurgulayan Bener, "Artık yataklı tedavi kurumu dediğimiz zaman sadece hastanelerde sunmuş olduğumuz hizmetlerle sınırlı değil. Takipli, aktif hasta sayımıza baktığımız zaman da 400 binlere yaklaştığını görüyoruz, ziyaret sıklığımız tabi ki çok daha fazla." diye konuştu.
- Sınır ötesi sağlık hizmetleri
Sınır dışında da sağlık hizmetlerinin sürdüğünü aktaran Bener, şöyle devam etti:
"Azez, Bab, Marea, Çobanbey hastanelerimiz var. Suriye görev gücümüz burada büyük bir fedakarlıkla bu hizmetlerini yerine getirmeye gayret etmekte. Sadece kendi sınırlarımız ve birazcık sınırımızın ötesinde değil, Sudan, Somali, Bangladeş'te hastanelerimiz var. Açılacak olan dostluk hastaneleri de mevcut. Oraların da etkili, verimli bir şekilde yönetilmesi büyük önem arz ediyor."
Bener, yerlileşme ve millileşme kapsamında tıbbi cihaz, tıbbi malzeme üretimine de büyük öncelik verdiklerini kaydetti.
Etkinlikte, "Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi" konusunda katılımcılara bilgiler verildi.
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