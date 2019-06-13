"Verni Art Salon" açıldı

Hemmatirad, koleksiyonerin inşaat sektöründe bulunduğunu belirterek, "Kendi kültürünü ve ülkesini de çok seven biri. 'Madem bir koleksiyon siparişi veriyorum, bu kültüre de hizmet etsin.' deyince ben de kendisine bu öneriyi götürdüm. Bu memleketin en büyük değerlerinden olan Mimar Sinan'ın eserleriyle bir koleksiyon yapabileceğimizi söyledim." dedi.

Açılış sergisinde yaklaşık 35 eseri bulunan Reza Hemmatirad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sinan'ın İstanbul'u" koleksiyonunu hayırsever bir iş insanı için yaptığını söyledi.

- Sergi 14 Temmuz'a kadar izlenebilecek

Sergide resmedilmiş birçok eserin ayakta kalamadığına dikkati çeken Hemmatirad, "Bilindik eserlerin de resimleri var ama aslında biraz da yok olan eserleri ölümsüzleştirelim istedik. Onların fotoğraflarını zar zor bulduk. Bir tane de benim hayalim olan, Mimar Sinan'ın portresini çizdim. Tamamı çeşitli kadifeler üzerine akrilik ve yağlı boya ile çalışıldı. Kadife kullanıldığında resim adeta bir boyut kazanıyor. Dolayısıyla daha dekoratif gözükmüş oluyor." diye konuştu.

Hemmatirad, uzun bir hazırlık süreciyle hayata geçirdiği koleksiyonu 2 yıl önce tamamladığını ifade etti.

Kalıcı eserler yapmaya gayret ettiğini vurgulayan Reza Hemmatirad, açılışa gelen ziyaretçilerle kadife üzerine resim atölyesi de yaptı.

“Sinan'ın İstanbul'u" koleksiyon sergisi 14 Temmuz'a kadar izlenebilecek.

