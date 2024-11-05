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Versace güneş gözlüklerinde %20 indirim başladı
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Versace güneş gözlüklerinde %20 indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
05.11.2024 16:49
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Hayalini kurduğunuz o muhteşem güneş gözlüğünü satın almak için en doğru zaman şu an! Gülümseten Kasım fırsatlarına özel Versace güneş gözlüklerinde indirimler başladı. Stilinizi yükseltecek sizi her zamankinden daha havalı kılacak bir gözlüğe bütçenizi sarsmadan sahip olmak isterseniz işte detaylar...

Güneş gözlüğü, sadece bir aksesuar olmanın ötesinde kendinizi ifade etmenin ve tarzınızı yansıtmanın en etkili yolu. Yüzünüze en uygun gözlük modelini seçerek göz alıcı bir görünüm elde etmek isterseniz doğru yerdesiniz. Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında moda devi Versace'nin gözlüklerinde %20 indirim başladı. Kaliteli malzemeleri ve benzersiz tasarımlarıyla hem günlük yaşamınıza hem de özel anlarınıza şıklık katacak Versace gözlükleri keşfetmek için acele edin. İşte detaylar...

1. Versace 4406 GB1/87 56 Kadın Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2024-11-05T155422.013

Zarif ve modern tasarımıyla öne çıkan bu model, şıklığı ve işlevselliği bir arada sunuyor. Yüksek kaliteli materyallerden üretilen çerçevesi hem hafif hem de dayanıklı. UV400 koruma özelliği sayesinde gözlerinizi zararlı UV ışınlarından etkili bir şekilde koruyan model, özellikle oval, kalp ve dikdörtgen yüz tipleri için ideal. Modern bir estetiğe sahip koyu tonlardaki çerçevesiyle şıklığınıza zarif bir dokunuş katacak ürün stilinizi vurgulamanızı ve her adımda şıklığınızı sergilemenizi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İşçilik ve tasarım süper. Harika bir gözlük, onu seviyorum."

  • "Tam olarak tarif edildiği gibi ve çok sağlam, iyi yapılmış güneş gözlükler."
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2. Versace 4444U 314/5 54 Kadın Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2024-11-05T155507.983

Zarafet ve şıklığın mükemmel bir birleşimini sunan Versace’nin dikkat çekici tasarım anlayışını yansıtan bu model, hem stil tutkunları hem de moda ile ilgili olanlar için ideal bir aksesuar. Çerçevenin tasarımı, şık ve modern detaylarıyla kullanıcıya rahat bir his verirken bırakılan izlenimle de kendinizi özel hissetmenizi sağlar. Koyu tonları ve minimalist çizgileriyle hem gündelik kombinlerinizde hem de daha şık ve sofistike elbiselerle mükemmel bir uyum yakalar.

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3. Versace 4471B 108/87 56 Kadın Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2024-11-05T155623.013

Moda tutkunları için mükemmel bir seçenek olan bu gözlük, konforlu yapısı ve estetik tasarımı ile gözlük severlerin beğenisini kazanıyor. Lüks ve yüksek kaliteli olmasıyla öne çıkan gözlük Versace markasının sembolik tasarım unsurlarını ve logo detaylarını barındırıyor ve bu da onu daha çekici bir hale getiriyor. Hem günlük kullanım hem de özel etkinlikler için uygun olan model her tarzda kombinlenebilir.

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4. Versace 2252 10026G 63 Erkek Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2024-11-05T155724.017

Versace'nin karakteristik tasarım unsurlarıyla bezeli, şık ve modern bir görünüme sahip olan model, her türlü kıyafetle kombinlenebiliyor ve stil tamamlayıcı bir parça olarak öne çıkıyor. Özgün ve çarpıcı tasarımı ile tarzını yansıtmak isteyen erkekler için mükemmel bir seçenek olan bu gözlüğe bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Versace 4431 401/87 50 Kadın Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2024-11-05T155820.981

Versace 4431 modeli, zarif tasarımı ve kaliteli işçiliği ile gözlük severler için harika bir seçenek. Moda tutkunlarını etkileyecek özel detaylar ile bezenen gözlük günlük kullanım için ideal. Farklı stillerle uyum sağlayarak şık kombinlerin tamamlayıcısı olacak bu gözlüğe bakmadan geçmeyin.

Ürünü İncele

6. Versace 2198 125213 54 Kadın Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2024-11-05T155916.003

Versace 2198 modeli, zarif ve dikkat çekici görünümü ile sadece bir gözlük değil, aynı zamanda bir moda ifadesidir. Çerçevesinin tasarımı, modern ve şık çizgilerle birlikte vintage bir hava taşır. Model, gözlüğü takan kişinin ifadesini yumuşatırken aynı zamanda çekici bir görünüm kazandırır. Bu gözlük en çok oval, kalp ve dikdörtgen yüz tipleri için uygundur. Hem günlük giyimle hem de daha resmi kıyafetlerle kolayca kombinlenebilir, bu da onu her ortamda kullanışlı kılar. Ayrıca, UV400 koruma özelliği sayesinde gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken şıklığınızdan ödün vermemiş olursunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat ve şık. Çok güzel güneş gözlüğü."

  • "Çizilmeye dayanıklı, çok memnunum."
Ürünü İncele

7. Versace 4396 Gb1/87 58 Kadın Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2024-11-05T160022.994

Versace 4396 Gb1/87 58 Kadın Güneş Gözlüğü, 58 mm’lik lens genişliği, geniş ve açık bir görüş açısı sağlar. Çerçevesi, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmekte olup hafifliği sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Gözlük, gündüz ışığının zararlı etkilerinden korunmanızı sağlamak amacıyla UV400 koruma özelliğine sahip. Böylece, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı gözlerinizi etkili bir şekilde korur. Yuvarlak yüzlere sahip kişilerde, gözlük çerçevesinin sert hatları yüz hatlarını dengeleyerek şık bir görünüm oluşturur. Kalp yüzlerin de geniş alın kısmını dengelemek için uygun bir tasarıma sahip olup, en iyi görünümü yakalamanıza yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dayanıklı ve kaliteli olduğu belli."

  • "Çok güzel, çok havalı."
Ürünü İncele

8. Versace 4459 314/87 54 Unisex Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2024-11-05T160201.233

Gündelik şıklığınızdan ödün vermeden hem günlük hayatta hem de daha resmi ortamlarda kullanabileceğiniz kaliteli bir gözlük arıyorsanız, bu modeli es geçmemelisiniz. Versace'nin imzası niteliğindeki ayrıntılarıyla öne çıkan gözlük, stilini ön planda tutanlar için mükemmel bir seçim. Yüksek kaliteli malzemeleri ve şık tasarımı ile hem gözlerinizi korur hem de tarzınıza değer katacak modele bir şans vermek için en doğru zaman!

Ürünü İncele

Bu içerik 5 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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