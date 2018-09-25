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Versace, Michael Kors'a satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

Ünlü İtalyan moda devi Versace, 1,83 milyar avro karşılığında Amerikan Michael Kors markasına satıldı - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Özgürlükçü biriyim ama moda, gıda ve İtalyan teknolojisindeki en iyi markaların yurt dışına satılmasından bıktım"

İtalyan moda devi Versace, Amerikan Michael Kors markasına 1,83 milyar avroya satıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Michael Kors grubundan yapılan açıklamada, Versace modaeviyle 1,83 milyar avro yani yaklaşık 2,12 milyar dolar karşılığında tüm hisselerin satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Versace, satış işlemlerinin tamamlanmasıyla Capri Holding’in (Michael Kors Holding’in yeni ismi) bünyesine dahil olacak. Capri Holding bünyesinde Michael Kors, daha önce satın aldığı (ünlü ayakkabı markası) Jimmy Choo ve Versace’yi barındıracak.

Holdingin ismi için ilhamın da “ikonik, çekici ve lüks tatil yeri” şeklinde nitelenen İtalya’nın Capri Adası’ndan alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Michael Kors Üst Yöneticisi (CEO) John Idol, markanın büyümesi için yatırım yapma konusundaki taahhütlerinin altını çizdi.

Bu arada Versace’nin kurucusu İtalyan moda tasarımcısı Gianni Versace’nin kız kardeşi, aynı zamanda Versace Grubu’nun Başkan Yardımcısı ve baş tasarımcısı olan Donatella Versace, marka bünyesinde yaratıcı tarafta kalmaya devam edecek.

Versace, konuyla ilgili, "(Versace Grubu'nun başkanı ve Donatella'nın abisi) Santo, (Donatella'nın kızı ve Versace'nin direktörü) Allegra ve ben, bu sonraki adımın Versace'nin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Versace'nin uzun dönemdeki başarısı için önemli bir adım"

Versace Üst Yöneticisi (CEO) Jonathan Akeroyd ise “her zaman hayranlık duyduğu ileri görüşlü, güçlü ve tutkulu bir lider olan” Idol tarafından yönetilen gruba katılmak için heyecan duyduklarını anlattı.

Akeroyd, “Bu gruba dahil olmanın Versace’nin uzun dönemdeki başarısı için önemli olduğuna inanıyoruz.” dedi.

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- "Markalarımızın yurtdışına satılmasından bıktım"

İtalyan hükümeti ise Versace’nin bir Amerikan markasına satılmasına tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin İtalyan markalardan giyindiğini vurguladı.

Salvini, "Özgürlükçü biriyim ama moda, gıda ve İtalyan teknolojisindeki en iyi markaların yurtdışına satılmasından bıktım. Ben tam tersinin olduğu, üstün başarılarımızın yurtdışından İtalya’ya geri getirildiği bir ülke için çalışıyorum." dedi.

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