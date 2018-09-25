Versace, Michael Kors'a satıldı

İtalyan moda devi Versace, Amerikan Michael Kors markasına 1,83 milyar avroya satıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Michael Kors grubundan yapılan açıklamada, Versace modaeviyle 1,83 milyar avro yani yaklaşık 2,12 milyar dolar karşılığında tüm hisselerin satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Versace, satış işlemlerinin tamamlanmasıyla Capri Holding’in (Michael Kors Holding’in yeni ismi) bünyesine dahil olacak. Capri Holding bünyesinde Michael Kors, daha önce satın aldığı (ünlü ayakkabı markası) Jimmy Choo ve Versace’yi barındıracak.

Holdingin ismi için ilhamın da “ikonik, çekici ve lüks tatil yeri” şeklinde nitelenen İtalya’nın Capri Adası’ndan alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Michael Kors Üst Yöneticisi (CEO) John Idol, markanın büyümesi için yatırım yapma konusundaki taahhütlerinin altını çizdi.

Bu arada Versace’nin kurucusu İtalyan moda tasarımcısı Gianni Versace’nin kız kardeşi, aynı zamanda Versace Grubu’nun Başkan Yardımcısı ve baş tasarımcısı olan Donatella Versace, marka bünyesinde yaratıcı tarafta kalmaya devam edecek.