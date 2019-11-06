Verşinin: Petrol konusunda ABD ile iş birliği yapmayacağız

Rusya, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Suriye’deki petrolü Suriyelilerin kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek, ABD ile petrole ilişkin iş birliği yapılmayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, “Suriye petrolü konusunda ABD ile işbirliği yapmayacağız. Suriye petrolü tüm Suriyelilerin milli bir varlığıdır. Rusya, Suriyelilerin petrol de dahil olmak üzere kendi doğal kaynaklarını kontrol etmeleri gerektiğine inanıyor” ifadelerini kullandı.

ASTANA FORMATINDAKİ TOPLANTI YAKINDA KAZAKİSTAN'DA OLABİLİR

Verşinin, Suriye’ye ilişkin bir sonraki Astana formatındaki toplantının Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da yapılabileceğin söyledi. Verşinin, “Bu konu şu anda görüşülüyor. Bu etkinliği önümüzdeki dönemde, çok yakında düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

