Vertigo belirtileri ve tedavisi ile kader olmaktan çıkıyor! Baş dönmesi neden olur?

Baş dönmesi diğer adıyla Vertigo, hastanın dengesini sağlayamama hissi olarak tanımlanır. Kafa hareketi ile birlikte beraber veya hareketten bağımsız olarak ortaya çıkan vertigo, kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren bir merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalığıdır. K.B.B Uzmanı Dr. Öğr Üyesi Zafer Gezginadam halk arasında yaygınca görülen ‘vertigo’ hakkında en çok merak edilenleri anlattı.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baygınlık hissi

Göz kararması

Yürümede zorlanma

Denge kaybı

Bilinç kaybı

gibi semptomlar halk arasında baş dönmesi (vertigo) olarak tanımlansa da klinik anlamda baş dönmesi kişi dururken ortamdaki nesnelerin dönüyormuş gibi gelmesi olarak tanımlanır.

NASIL TANI KONUR?

Vertigo tanısında ilk yapılması gereken hastaya duyduğu hissin tarif ettirilmesidir. Daha sonra altta yatan nedeni bulmaya yönelik olarak merkezi sinir sistemi ve iç kulakla ilgili testler yapılır. Beyne kan akışı yetersizliğinden şüphelenilirse doppler ultrason, BT anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi (MR) veya kateter anjiyografi yöntemleri uygulanabilir. Tedavi tanıya bağlı olarak planlanır.

Baş dönmesi santral ve periferik olarak iki grupta değerlendirilir.